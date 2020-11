Erwartung übertroffen, Ausblick konkretisiert



Die 9-Monatszahlen der DATRON AG [ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY; Umsatz: EUR 31,3 Mio. (-19,8%); EBIT EUR 0,826 Mio. (9M 2019: EUR 2,333 Mio.)] liegen oberhalb unserer Erwartungen, sind aber weiterhin von den Folgen der Corona-Pandemie belastet. Vor allem ergebnisseitig konnte die Gesellschaft überzeugen, was auf Skaleneffekte zurückzuführen ist. Der Umsatzrückgang bei DATRON dürfte dabei moderater ausgefallen sein als bei durchschnittlichen Werkzeugmaschinenbauern (Verbandsstatistiken für Q3 liegen noch nicht vor). Die bessere Entwicklung liegt einerseits an der Fokussierung auf zukunftsorientierte Werkstoffe, aber auch an dem branchenüberdurchschnittlich hohen Anteil an wiederkehrenden Umsätzen. Den Ausblick hat das Unternehmen nun an den obersten Rand der bisherigen 2020er Guidance angehoben. Auch wir haben unsere Schätzungen (für 2020) angehoben; das Kursziel erhöht sich auf EUR 11,65 und wir bestätigen unser Rating mit 'Kaufen'.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/21814.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden http://www.bankm.de/webdyn/141_cs_Research%20Reports%20Disclaimer.html.

Kontakt für Rückfragen

BankM AG

Daniel Grossjohann

Dr. Roger Becker

Mainzer Landstrasse 61, 60329 Frankfurt

Tel. +49 69 71 91 838-42, -46

Fax +49 69 71 91 838-50

daniel.grossjohann@bankm.de

roger.becker@bankm.de



