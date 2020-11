Dt. Mittelstandsanleihen FONDS tauscht BENO-Anleihen

Seit heute, Montag, den 09.11.20, läuft das Umtauschangebot der alten BENO-Anleihe 2014/21 in die neue 5,30%-BENO-Unternehmensanleihe 2020/27. Ab dem 16.11. kann die Anleihe auch öffentlich mit einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro gezeichnet werden. Das Umtauschangebot endet am 20. November, die Zeichnungsfrist am 27. November 2020.

BENO-Anleihe 2020/27

ANLEIHE CHECK: Die momentan emittierte Unternehmensanleihe der BENO Holding AG (ISIN: DE000A3H2XT2) mit einer Laufzeit von sieben Jahren (Laufzeit 30.11.2020 bis 29.11.2027) ist mit einem Zinskupon in Höhe von 5,30% p.a. (Zinstermin halbjährlich am 30.06. und 30.12) ausgestattet. Im Rahmen der Emission werden bis zu 30 Mio. Euro mit einer Stückelung von 1.000 Euro zur Zeichnung angeboten. Die Notierungsaufnahme der Anleihe im Freiverkehr an der Börse München ist Anfang Dezember geplant.

Anleihebedingungen: Die Anleihe ist nach Wahl der Emittentin ab 30.11.2025 zu 102% und ab 30.11.2026 zu 101% des Nennbetrages vorzeitig kündbar. Die Anleihegläubiger haben die Möglichkeit, die Anleihe zum 30.11.2025 zum Nennwert vorzeitig zu kündigen. In den Anleihebedingungen verpflichtet sich die Emittentin zur Hinterlegung eines Betrages in Höhe von 2,65% des tatsächlichen Zeichnungsvolumens als Barsicherheit zuzüglich eines fixen Betrages in Höhe von 50.000 Euro als Verwertungskosten auf ein Treuhandkonto. Darüber hinaus garantiert die Emittentin, Immobilien im Eigentum der Objekt-Gesellschaften sowie Objektgesellschaften (auch teilweise) nur dann zu veräußern, wenn der Veräußerungspreis für die Immobilie höher als der Wert eines nicht mehr als drei Monate alten Wertgutachtens eines öffentlich bestellten vereidigten Sachverständigen für Immobilien abzüglich mitverkaufter Verbindlichkeiten ist, der Treuhänder über den Verkauf informiert wird und diesem die entsprechenden Gutachten übergeben werden. Außerdem verpflichtet sich die Emittentin, einen Vorschlag einer Dividendenzahlung für ein abgelaufenes Geschäftsjahr durch die Gesellschaft nur dann vorzunehmen, wenn der geprüfte Konzernabschluss der Gesellschaft nach IFRS für das abgelaufenen Geschäftsjahr eine Eigenkapitalquote von mehr als 30% ausweist.

INFO: Der von der BaFin gebilligte Wertpapierprospekt kann hier eingesehen werden.

BENO Holding AG

Die BENO Holding AG ist mit ihrer 100%-igen Beteiligung an der BENO Immobilien GmbH sowie indirekt an deren neun Tochtergesellschaften als Bestandshalter in mittelständisch, gewerblich oder industriell genutzten Liegenschaften in Deutschland tätig. Das Immobilien-Portfolio konnte in den letzten Jahren kontinuierlich aufgebaut werden und umfasst aktuell 37 vorwiegend mittelständische Unternehmen als Mieter in elf Objekten in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen. Die Gesamt-Mietfläche beträgt derzeit rund 140.000 qm.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com (Symbobild)

Zum Thema

+++ Neuemission +++ BENO Holding AG begibt 5,30%-Anleihe (A3H2XT) – Volumen bis zu 30 Mio. Euro – Laufzeit 7 Jahre

+++ Neuemission +++ BENO Holding AG plant Anleihemission an der Börse München

Kapitalerhöhung und neue Anleihe: BENO Holding AG plant Folgeanleihe im vierten Quartal 2020

Anleihen-Barometer: Beno-Wandelanleihe (A11QP9) weiterhin „durchschnittlich attraktiv“

Anleihen-Barometer: Beno-Wandelanleihe (WKN A11QP9) im Fokus der KFM-Analysten

Anleihen-Barometer: Wie attraktiv ist die Wandelanleihe der Beno Holding AG (A11QP9)?

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS nimmt Wandelanleihe der Beno Holding AG (A11QP9) auf – Zinskupon in Höhe von 5,00% p.a.

Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren

Der Beitrag Dt. Mittelstandsanleihen FONDS tauscht BENO-Anleihen erschien zuerst auf Anleihen-Finder.de.