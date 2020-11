IMC International Mining Corp. meldet den Erhalt der Ergebnisse aus dem Arbeitsprogramm des Konzessionsgebiets Thane und aktuelle Nachrichten aus dem Unternehmen

9. November 2020 - Vancouver, BC – IMC International Mining Corp. (CSE: IMCX) (OTC: IMIMF) (FRA: 3MX) (das „Unternehmen” oder „IMC”) freut sich, bekannt zu geben, dass die Ergebnisse aus dem Sommer-Arbeitsprogramm des Konzessionsgebiets Thane derzeit eingehen und von den Explorationsberatern von IMC analysiert werden. Wir werden die entsprechenden Schlussfolgerungen in naher Zukunft melden. Gegenwärtig verfügt das Unternehmen über eine gute Liquiditätslage ohne Verbindlichkeiten und hat weiterhin Zugang zu bis zu $ 8.000.000 aus der Inanspruchnahme von Eigenkapital seitens Alumina Partners Inc. IMC hat weitere Explorationsmöglichkeiten im Blick und konzentriert sich dabei insbesondere auf British Columbia. Sollten in dem Gebiet Akquisitionen erfolgen, werden wir dies umgehend melden.

Das Unternehmen möchte auch bekannt geben, dass Dave McMillan zum Interim Chief Executive Officer berufen wurde, während er weiter in seiner derzeitigen Rolle als Interim President und als Director des Unternehmens tätig ist. Diese Berufung ist auf den Rücktritt von Brian Thurston als Chief Executive Officer und Director zurückzuführen, der anderweitige Geschäftschancen verfolgen möchte. Das Unternehmen bedankt sich bei Herrn Brian Thurston für die Zeit und Mühe, die er in das Unternehmen investiert hat.

Herr McMillan ist seit mehr als 40 Jahren im Bergbausektor und an den Finanzmärkten tätig. Seit seinem Rückzug aus der Wertpapierbranche im Jahr 2000 hatte er zahlreiche Director- und Führungspositionen in öffentlichen und privaten Gesellschaften inne. Während seiner 17-jährigen Tätigkeit in der Wertpapierbranche war Herr McMillan als Investmentberater, Vice-President, Director und Senior Partner in einer der angesehensten privaten Broker-Gesellschaften Kanadas tätig. Während dieser Zeit spielte Herr McMillan eine führende Rolle bei der Finanzierung zahlreicher Junior-Explorationsunternehmen in Nord- und Südamerika, unter anderem für die Junior-Explorationsunternehmen, die als erste die Mineralressourcen entdeckten, die zur Entwicklung der Minen Kemess und Mount Milligan führten; beide befinden sich in demselben geologischen Trend wie das Projekt Thane des Unternehmens in British Columbia.