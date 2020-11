NTT DATA Deutschland und NICE gehen strategische Partnerschaft ein, um Kundenerfahrungen zu verbessern und die Transformation in die Cloud mit CXone zu unterstützen

NICE (Nasdaq: NICE) kündigte heute eine strategische Partnerschaft mit NTT DATA Deutschland, einem führenden Anbieter für Business- und IT-Lösungen, an. Das Ziel der Partnerschaft ist das gemeinsame Angebot einer breiten Palette von Customer-Experience-Lösungen für Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz basierend auf der Vereinigung der Stärken beider Unternehmen. Als strategischer Partner in der EMEA-Region wird NTT DATA die gesamte NICE-Lösungssuite vertreiben und unterstützen, einschließlich CXone , NICE Nexidia Analytics und NICE Robotic Automation .

John O’Hara, President, NICE EMEA, sagte: „Die Pandemie hat die Bedeutung von Lösungen gezeigt, welche die Flexibilität fördern, indem sie sich an dynamische Umgebungen anpassen und die Kontinuität sowie außerordentliche Kunden- und Mitarbeitererfahrungen sicherstellen. Wir freuen uns, die Reichweite unserer Lösungen auf dem DACH-Markt durch die Zusammenarbeit mit NTT DATA auszubauen, und denken, dass sie das volle Potential exzellenter Customer-Experience-Lösungen für Unternehmen in dieser Region freisetzen wird. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam in der Lage sein werden, Unternehmen jeder Größe und in allen Branchen dabei zu unterstützen, ihre Unternehmen durch leistungsstarke Cloud-, Analytik- und Robotik-Lösungen zu verändern.”

Über NICE

NICE (Nasdaq: NICE) ist der weltweit führende Anbieter von Unternehmenssoftwarelösungen in der Cloud und vor Ort, die Unternehmen dazu befähigen, basierend auf modernster Analytik strukturierter und unstrukturierter Daten klügere Entscheidungen zu treffen. NICE unterstützt Unternehmen jeder Größer dabei, bessere Kundendienste anzubieten, Compliances einzuhalten, Betrügereien zu bekämpfen und Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Über 25.000 Unternehmen in mehr als 150 Ländern, darunter über 85 der Fortune-100-Unternehmen, verwenden Lösungen von NICE. www.nice.com.

Über NTT DATA

NTT DATA – Teil der NTT Group – ist ein globaler Innovationsleader für IT- und Business-Dienste mit Sitz in Tokyo. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei UmgestaltungenS durch Beratung, Branchenlösungen, Geschäftsprozessdienstleistungen, IT-Modernisierung und Managed Services. NTT Data ermöglicht Kunden sowie der Gesellschaft, mit Zuversicht in die Zukunft zu schauen, und engagiert sich für den Erfolg seiner Kunden auf lange Sicht, wobei es seine globale Reichweite mit lokaler Aufmerksamkeit für seine Kunden kombiniert, um sie in über 50 Ländern zu bedienen. Weitere Informationen finden Sie auf de.nttdata.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

