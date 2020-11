KEPLER CHEUVREUX belässt AMS auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für AMS von 27 auf 28 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Halbleiterkonzern sollte im vierten Quartal eine Erholung einleiten, schrieb Analyst Sebastien Sztabowicz in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Integration des übernommenen Lichttechnik-Unternehmens Osram komme gut voran./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ams Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de