DE30 steigt am Montag und testet 12.750 Punkte

Die europäischen Märkte eröffneten am Montag höher, nachdem große US-Nachrichtenagenturen verkündeten, dass Joe Biden die US-Präsidentschaft gewonnen habe. Allerdings verlangsamte sich die Dynamik nach dem Beginn der Kassa-Sitzung, und die Indizes gaben einen Teil der Gewinne wieder zurück. Nichtsdestotrotz werden sie dank der soliden Performance zyklischer Aktien im Vergleich zum Schlusskurs vom Freitag immer noch höher gehandelt.

Der DE30 erhielt Auftrieb durch die Nachrichten, dass Biden das Rennen gewonnen habe. Der deutsche Leitindex eröffnete heute über der Unterstützung bei 12.500 Punkten und bewegte sich nach oben, um das Fibonacci-Retracement von 78,6% der letzten Abwärtsbewegung bei 12.750 Punkten zu testen. Händler sollten jedoch vorsichtig sein, da der Aufschwung nach den Wahlen nachlassen könnte und die Märkte sich wieder auf die pandemische Realität konzentrieren. Bislang wurde der oben erwähnte Bereich bei 12.750 Punkten noch nicht durchbrochen, und dies ist der erste größere Widerstand, den es zu beobachten gilt. Quelle: xStation 5



Unternehmensnachrichten

Ein großer Teil der Marktunsicherheit wurde beseitigt, nachdem wichtige US-Medien erklärten, Biden habe die US-Präsidentschaftswahlen gewonnen. Während Donald Trump plant, einen juristischen Kampf gegen das Ergebnis zu führen, scheinen die Märkte ihm keine großen Erfolgschancen zu geben. An den Aktienmärkten ist am Freitag eine breite Risk-On-Rallye zu beobachten, und zyklische Werte wie Autohersteller und Industrieunternehmen sind unter den Top-Gewinnern zu finden.

Infineon (IFX.DE) gab heute vor Beginn der Sitzung die Ergebnisse des 3. Quartals bekannt. Das Halbleiterunternehmen erwirtschaftete einen Umsatz von 2,49 Milliarden Euro, ein Plus von 21% im Jahresvergleich. Der Segmentgewinn lag mit 379 Millionen Euro um 22% über dem Vorjahreswert. Das Unternehmen meldete jedoch einen Nettogewinn von 109 Millionen Euro, der um 32% unter dem Vorjahreswert lag. Der Gewinn pro Aktie lag bei 0,08 Euro, was einem Rückgang von 0,03 Euro gegenüber dem 3. Quartal 2019 entspricht. Das Unternehmen schlug für das Geschäftsjahr 2020 (Q4 2019 bis Q3 2020) eine Dividende in Höhe von 0,22 Euro (zuvor 0,27 Euro) vor. Für das Geschäftsjahr 2021 (Q4 2020 bis Q3 2021) erwartet Infineon ein Umsatzwachstum von 23%.

Airbus (AIR.DE) hat im Oktober 72 Jets ausgeliefert. Dies markiert den besten Monat des Jahres 2020, da die Auslieferungen nur geringfügig unter den 77 Flugzeugen lagen, die im Oktober 2019 ausgeliefert wurden. Das Unternehmen gab an, im Vormonat ebenfalls 11 Jets verkauft zu haben.

Airbus (AIR.DE) prallte von der Untergrenze der Handelsspanne bei 61,50 Euro ab und überschritt die Obergrenze bei 68 Euro. Die Aufwärtsbewegung wurde jedoch an der Widerstandszone um die 74 Euro gestoppt, wo auch die 200-Tage-Linie zu finden ist (violette Linie). Sollte der Aktie einen Durchbruch gelingen, wäre dies der erste seit dem 21. Februar. Quelle: xStation 5



