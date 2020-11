MORGAN STANLEY stuft LOREAL auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat L'Oreal vor dem Shopping-Day am 11. November von "Underweight" auf "Equal-weight" hochgestuft und das Kursziel von 200 auf 300 Euro angehoben. Das bevorstehende Einkaufsfestival sei das größte weltweit und der Kosmetikkonzern dürfte dabei ein überdimensionaler Gewinner sein, schrieb Analyst Richard Taylor in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2020 / 22:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. L'Oreal Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de