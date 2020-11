Kohlers Dimensionen des Wohlbefindens befasst sich mit Beziehung von Hygiene und Design Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 09.11.2020, 13:00 | 48 | 0 | 0 09.11.2020, 13:00 | Die Perspective of the Year der Marke bietet eine Plattform für den internationalen Dialog KOHLER, Wisconsin, 9. November 2020 /PRNewswire/ -- Kohler Co., ein weltweit führendes Unternehmen für Design und Innovation von Küchen- und Badprodukten, hat heute seine Perspective of the Year:Dimensionen des Wohlbefindens vorgestellt, die Fortsetzung der Reihe von Denkanstößen, die das Unternehmen anregt. Dimensionen des Wohlbefindens befasst sich damit, welche tiefgreifenden Auswirkungen Design auf das Wohlbefinden haben kann, insbesondere die Bedeutung eines gesundes Lebensstils, einer sauberen Umgebung und der persönlicher Hygiene für das allgemeine Wohlbefinden. Lesen Sie hier die interaktive Multichannel-Pressemitteilung: https://www.multivu.com/players/English/8730451-kohler-dimensions-of-wellbeing-and-studiokohler/ „Das Konzept des Wohlbefindens hat so viele Ebenen und Schichten", kommentiert Lun Cheak Tan, der VP Industrial Design bei Kohler, und führt aus: „Auf der elementarsten Ebene ist erst einmal ein Raum erforderlich, um die wesentlichen gesundheitlichen Bedürfnisse zu erfüllen. Wenn wir jedoch saubere Materialien und Produkte einbeziehen, wird daraus eine sehr zerebrale Vorstellung, nämlich wie jede einzelne Interaktion unseren Geisteszustand und unsere geistige und spirituelle Gesundheit beeinflussen kann." Die Perspective of the Year von Kohler bietet Anlass für einen langfristigen Dialog zwischen internationalen Architekten, Designern, Marken und Einflussnehmern aus der Industrie, und will neue Impulse setzen für die intellektuelle Bereicherung, für Kreativität und Introspektion. Die Perspektive möchte Konventionen hinterfragen, Diskussionen anregen und aufzeigen, wie sich verändernde Strömungen in Mode, Wirtschaft, Lebensstil und Kultur auf die Zukunft von Architektur und Design auswirken. Ebenso wird dargelegt, wie Architektur und Design auf die sozioökonomischen Ereignisse reagieren können, um neu entstehende individuelle und gemeinschaftliche Rituale/Gewohnheiten zu stärken. „Wir haben die Perspective of the Year als Diskussionsanstoß entwickelt. Wir erforschen, wo Design und Kultur sich berühren. Kohler verfügt über eine große Produkttiefe und -breite. Dadurch können wir die Menschen auf vielerlei Art und Weise auf ihrem Weg zum Wohlbefinden begleiten", sagt Casey Flanagan, der Director Brand Strategy & Consumer Insights bei KOHLER. Seite 2 ► Seite 1 von 3



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer