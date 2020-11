Luxemburg (ots) - - Der Report "Amazon für kleine und mittlere Unternehmen 2020"zeigt, dass die deutschen Verkaufspartner von Amazon im vergangenen Jahr (1.Juni 2019 - 31. Mai 2020) 100 Millionen Produkte mehr als im Vorjahr verkaufthaben.- Bei den Exporten über Amazon verzeichneten in Deutschland ansässige kleine undmittlere Unternehmen (KMUs) im Jahr 2019 einen Umsatz von 2,75 Milliarden Euro -ein Anstieg gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von 250 Millionen Euro.

Seite 2 ► Seite 1 von 3

- Mehr als 3.300 KMUs aus Deutschland erzielten 2019 auf Amazon über eineMillion US-Dollar Umsatz.- KMUs, die auf Amazon.de verkaufen, haben in Deutschland bisher mehr als110.000 Arbeitsplätze geschaffenAmazon arbeitet mit mehr als 900.000 kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) inganz Europa zusammen, darunter Verkaufspartner, Entwicklerinnen und Entwickler,Kreativschaffende, Autorinnen und Autoren sowie Lieferpartner. Heute wurde derReport "Amazon für kleine und mittlere Unternehmen 2020" vorgestellt. Hier wirdgezeigt, wie sich im Zeitraum vom 1. Juni 2019 bis zum 31. Mai 2020 bzw. imKalenderjahr 2019 die Zusammenarbeit für die unabhängigen Unternehmerinnen undUnternehmer ausgezahlt hat.Verkaufspartner: Mehr als 1.000 verkaufte Produkte pro MinuteDie große Mehrheit der Verkaufspartner auf dem Amazon Marketplace in Deutschlandbesteht aus KMUs. Im Untersuchungszeitraum (1. Juni 2019 - 31. Mai 2020) habensie ein deutliches Wachstum verzeichnen können. Die Zahl der von deutschenVerkaufspartnern über Amazon verkauften Produkte stieg um 22 Prozent von 450 auf550 Millionen - das sind über 1.000 verkaufte Artikel pro Minute. DieJahresumsätze wuchsen dadurch durchschnittlich von 90.000 Euro auf 120.000 Euroan. 3.300 kleine und mittlere Unternehmen erzielten im Jahr 2019 sogar Umsätzevon mehr als einer Million US-Dollar - teils auch dank ihres über Amazonangekurbelten Exportgeschäfts: Dieses legte von 2,5 Milliarden Euro auf 2,75Milliarden Euro zu. Die KMUs unter den Verkaufspartnern haben bisher etwa110.000 Arbeitsplätze geschaffen."Kleine und mittlere Unternehmen zu stärken ist im Kern all unserer Aktivitäten.Wir werden auch weiterhin in Logistik, Tools und Personal investieren, um kleineund mittlere Unternehmen zu unterstützen. Das ermöglicht uns, das besteEinkaufserlebnis für unsere Kundinnen und Kunden zu schaffen", sagt FrancoisSaugier, VP EU Seller Services bei Amazon. "Trotz der herausfordernden Zeit sindunsere Verkaufspartner während der Pandemie weitergewachsen. Wenn Kundinnen undKunden bei uns einkaufen, kommen mehr als 50 Prozent der von ihnen gekauften