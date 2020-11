400 Milliarden Dollar schwerer Ökoenergieplan des gewählten Präsidenten Biden stimmt Lomiko optimistisch

( Vancouver, Kanada, 9. November 2020) Lomiko Metals Inc. („Lomiko“) (TSX-V: LMR, OTC: LMRMF, FWB: DH8C ) hat sich auf die Exploration und Erschließung von Flockengraphit in Quebec für die neue grüne Wirtschaft spezialisiert. Lomiko verfolgt schon seit einiger Zeit die sich neu formierende Gesetzgebung, die darauf abzielt, die Abhängigkeit von der Versorgung mit Graphit, Lithium und anderen Batteriematerialien für Elektrofahrzeuge aus China zu verringern. Die US Geological Society weist darauf hin, dass derzeit 100 % der Graphitanoden in die Vereinigten Staaten importiert werden, da es keine heimischen Graphitbergbaubetriebe für die Produktion des in den Elektrofahrzeugen verwendeten Materials gibt. Lesen Sie dazu auch die Lomiko-Pressemeldung vom 26. Oktober 2020 zu der sich ändernden Regierungspolitik im Hinblick auf kritische Rohstoffe in den Vereinigten Staaten und Kanada.

Wesentliche Elemente der Biden-Harris-Ökoenergieplattform

Die Regierung Biden wird eine historische Investition in saubere Energie und Innovation tätigen und strenge neue Normen für den Kraftstoffverbrauch entwickeln, die sicherstellen sollen, dass 100 % der Neuverkäufe von leichten und mittelschweren Nutzfahrzeugen emissionsfrei sind und jährliche Verbesserungen bei den schweren Nutzfahrzeugen durchgeführt werden.

Biden wird über einen Zeitraum von zehn Jahren im Rahmen einer breit angelegten öffentlichen Investitionsoffensive 400 Milliarden Dollar in saubere Energie und Innovation investieren und strebt dabei die Schaffung von 10 Millionen Arbeitsplätzen an. Die finanziellen Mittel werden für einen rascheren Einsatz sauberer Technologien in den gesamten Vereinigten Staaten sorgen. Biden hat sich außerdem zum Ziel gesetzt, die CO2-Bilanz des Gebäudebestandes in den USA bis zum Jahr 2035 um 50 % zu verbessern und Anreize für tiefgreifende Nachrüstungen zu schaffen, bei denen die Elektrifizierung von Geräten, die Effizienz und die saubere Stromerzeugung vor Ort kombiniert werden. Zudem wird die neue Regierung die Gouverneure und Bürgermeister bei der Errichtung von mehr als 500.000 neuen öffentlichen Ladestationen bis Ende 2030 unterstützen.