München (ots) - Die Bayerische engagiert sich bereits seit geraumer Zeit aktiv

für den Klimaschutz und wirtschaftet seit 2019 klimaneutral. Jetzt zeigt die

Versicherungsgruppe, dass nachhaltig nicht gleich teuer sein muss und senkt die

Beiträge der Pangaea Life Hausrat- und Haftpflichtversicherung für alle

Neuverträge.



"Wenn wir in Sachen Klima den Umschwung noch schaffen wollen, müssen wir

entschlossener handeln - und zwar jetzt", sagt Martin Gräfer, Vorstand der

Bayerischen. "Wir wollen Nachhaltigkeit selbstverständlich machen. Für uns

bedeutet das auch, grüne Konzepte ohne Preisaufschläge anzubieten. Denn

Nachhaltigkeit muss kein teures Preisschild haben."





Niedrigere Beiträge bedeuten dabei jedoch nicht niedrigere Öko-Standards. Die Bayerische verfolgt mit ihren Pangaea Life Sachprodukten die gleichen ethischen, sozialen und ökologischen Anlagekriterien wie für den Pangaea Life Fonds. Gleichsam unterstützen spezifische Leistungen beispielsweise in der Hausratversicherung den Kunden konsequent bei der umwelt- und gesundheitsverträglichen Sanierung und Reparatur. Die dabei verwendeten Materialen sind in der Regel deutlich teurer und werden von einer traditionellen Versicherungsdeckung meist nicht übernommen.

Mit der Versicherungsmarke Pangaea Life ist die Bayerische bereits seit längerem Pionier auf dem Markt für nachweislich nachhaltige Versicherungs- und Vorsorgeprodukte. Strenge ökologische, ethische und soziale Investitionskriterien stellen die ausschließliche Förderung nachhaltiger Geldanlagen sicher. Ein Schwerpunkt liegt auf Investitionsprojekten zur Gewinnung erneuerbarer Energien, wodurch die Versicherungsgruppe aktiv zur Reduktion des weltweiten Ausstoßes klimaschädlicher Treibhausgase beiträgt.

Zudem unterstützt Pangaea Life die weltweiten Projekte von WeForest. Das heißt: Für jeden neuen Vertrag, der für ein Pangaea Life Produkt abgeschlossen wird, pflanzt die Bayerische einen Baum in einem von extremer Abholzung bedrohten Gebiet in Afrika.