Bitmain bringt neuen Miner im Rack-Stil auf den Markt, der die Rechenleistung auf die nächste Stufe bringt

SINGAPUR, 9. November 2020 /PRNewswire/ -- Bitmain kündigt offiziell eine neue Miningausrüstung im Rack-Stil an - AntRack. Die im laufenden Betrieb austauschbare, modularisierte Konfiguration ermöglicht eine einfache Bereitstellung und Aufrüstung, ohne dass sie ausgeschaltet werden muss, und der Rack-Stil ist eine ausgezeichnete Option für Kunden von Großoperationen.

AntRack zeigt folgende Stärken:

Leicht zu implementieren und zu erweitern

AntRack verwendet ein Moduldesign mit fünf Hauptmodulen - 1 Rack, 1 Schalttafel, 4 Servern, 1 Hauptbedienfeld und 1 Wasserkühlungssystem - und die entscheidenden Teile - Hashboard, Bedienfeld, Netzteil (PSU) und Lüfter - sind alle im laufenden Betrieb austauschbar, um einen optimierten Betrieb zu gewährleisten, das Risiko einer Maschinenabschreibung deutlich zu verringern und gleichzeitig die effektive Miningzeit zu maximieren, was es zu einer perfekten Option für Kunden macht, die die Erweiterungskosten verwalten und die Rendite erhöhen möchten. Solange es der Standort zulässt, können Kunden so viele AntRacks wie nötig einrichten, die jederzeit problemlos erweitert werden können.

Geeignet für groß angelegte Operationen

Miner im Rack-Stil eignen sich perfekt für den groß angelegten Einsatz von Mining-Farmen und Internet-Datenzentren (IDC). AntRack lässt sich leicht einsetzen und in Betrieb nehmen, sobald das 3-Phasen-Wechselstromkabel und das Netzwerkkabel eingesteckt sind und der Ein- und Ausgang für das Wasserkühlungssystem eingestellt ist. Außerdem bietet Bitmain eine Komplettlösung für Rechenzentren an - ANTBOX, die jeweils 10 AntRack-Miner enthält. Durch die Konfiguration der 3-Phasen-Wechselstromversorgung, des Netzwerkanschlusses und des Wasserkühlungssystems ist der Bergbau an fast jedem Standort möglich.

Leicht aufrüstbar und zuverlässig

Das bei Betrieb austauschbare Design des AntRacks ermöglicht es, die Hashplatine durch Chipsätze der neuesten Generation (7 nm bis 5 nm, 3 nm und 1 nm) zu ersetzen. Jedes Upgrade verbessert die Gesamtrechenleistung bei gleichem Stromverbrauch. Außerdem verfügt jeder Server von AntRack über PSU's, die 3+1 redundante Operationen ermöglichen, um sicherzustellen, dass das Mining niemals unterbrochen wird.

„Unser Entwurf wird von einer Denkweise der Problemlösung angetrieben. Wir sind darauf aufmerksam geworden, dass viele unserer Kunden bei dem Versuch, ihren Betrieb zu erweitern, vor Herausforderungen stehen. Die Kosten für die Aufrüstung der Ausrüstung - nicht nur die Investition in neue Maschinen, sondern auch der Zeitaufwand, der entsteht, wenn die alten Maschinen heruntergefahren und durch neue ersetzt werden. AntRack ist unsere Lösung für dieses Problem. Mit seinem im laufenden Betrieb austauschbaren, modularisierten Design kann AntRack bequem und effizient bei groß angelegten Einsätzen eingesetzt werden, während gleichzeitig eine effektive Verwaltung des Budgets im Betrieb gewährleistet ist", sagte Sun MingHui, AntRack Project R&D Director.

Informationen zu Bitmain

Das 2013 gegründete Unternehmen Bitmain transformiert die Datenverarbeitung durch den Aufbau industriedefinierender Technologie in den Bereichen Kryptowährung, Blockchain und künstliche Intelligenz (KI). Bitmain ist branchenführend in der Herstellung von integrierten Schaltkreisen für das Kryptowährungsmining sowie von Mining-Hardware unter der Marke Antminer. Das Unternehmen betreibt auch die weltweit größten Kryptowährungsmining-Pools - Antpool.com und BTC.com. Die Bitmain-Technologie unterstützt eine breite Palette von Blockchain-Plattformen und Startups.