McDonald's-Aktie steigt aufgrund starker Quartalsergebnisse

Die Aktie von McDonald's (MCD.US) stieg vorbörslich um über 6,0%, nachdem das Unternehmen bessere Quartalsergebnisse als erwartet verbuchte.

Die Fast-Food-Kette verdiente 2,22 Dollar pro Aktie, verglichen mit den Analystenschätzungen von 1,90 Dollar pro Aktie. Der Umsatz von 5,42 Dollar übertraf auch die Prognosen von 5,4 Milliarden. Die Verkäufe in den USA stiegen um 4,6%, was durch das befristete Werbeangebot mit dem Rapper Travis Scott begünstigt wurde, das zu Engpässen bei einigen Zutaten führte. Der weltweite Absatz ging jedoch um 2,2% zurück, da andere Schlüsselmärkte, darunter Frankreich, Deutschland und das Vereinigte Königreich, aufgrund der steigenden Zahl neuer COVID-19-Fälle von neuen Lockdowns betroffen waren. „Die Widerstandsfähigkeit des McDonald's-Systems zeigte sich im dritten Quartal, als die Wettbewerbsstärke unseres Unternehmens und die 3 D's - Digital, Delivery und Drive Thru - zu einer signifikanten Erholung der weltweiten vergleichbaren Umsätze führten", sagte Kevin Ozan, Chief Financial Officer von McDonald's. „Unsere Franchisenehmer und Restaurant-Teams auf der ganzen Welt konzentrieren sich weiterhin darauf, großartige Restaurants zu betreiben und den Kunden weiterhin eine sichere Umgebung zu bieten, in der sie unser großartig schmeckendes Essen genießen können”. Das Unternehmen wird seine vierteljährliche Bardividende um 3% auf 1,29 Dollar pro Aktie erhöhen.

Die Aktie von McDonald's (MCD.US) stieg aufgrund der positiven Quartalsergebnisse um über 6%. Sollte sich die gegenwärtige Stimmung durchsetzen, könnte der Aufwärtstrend bis auf das Niveau von 232 Dollar ausgeweitet werden, wo sich die Allzeithochs befinden. Quelle: xStation 5



Gratis Investment-Ratgeber von XTB zu den US-Wahlen 2020

Die nächsten Wahlen in den USA rücken wieder näher. In unserem kostenfreien Sonderbericht bereiten wir Anleger auf alle möglichen Szenarien vor. Lesen Sie alle wichtigen Fakten zur Wahl und erfahren Sie, worauf Sie achten sollten. Hier geht es zum Investment-Ratgeber.





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.