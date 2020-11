FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Anleger der Shop Apotheke mit einer nun pessimistischen Haltung zur Aktie überrascht. Analyst Olivier Calvet stufte die Papiere nach der Entscheidung, dass deutsche Internet-Apotheken beim Verkauf von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln künftig keine Rabatte mehr gewähren dürfen, gleich um zwei Stufen auf "Reduce" ab. Eine mögliche Übernahme zum Beispiel durch Amazon werde damit unwahrscheinlicher, schrieb der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie. Am Markt hat es darüber immer wieder Spekulationen gegeben.

Das Kursziel für die in den vergangenen Monaten angesichts der Corona-Pandemie sehr gefragten Papiere kappte Calvet deutlich von 192 auf 134 Euro. Angesichts des wegen positiver Nachrichten über einen möglichen Corona-Impfstoff aktuell fast 15-prozentigen Kursverlusts würde dies noch einen weiteren Kursabschlag von rund 4 Prozent bedeuten.