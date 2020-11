Pfizer/BioNTech-Impfstoff: Wichtige Fakten

Pfizer und BioNtech gaben bekannt, dass ihr Coronavirus-Impfstoffkandidat in der dritten Phase der klinischen Studien vielversprechende Ergebnisse zeigte. Nachstehend finden Sie eine Liste mit den wichtigsten Fakten zum Impfstoff.

Groß angelegte Studie: 43.000 Teilnehmer

Den Teilnehmern wurde entweder ein Impfstoffkandidat oder ein Placebo verabreicht

Die Teilnehmer erhielten zwei Dosen Impfstoff

10% der Teilnehmer, die den Impfstoff erhielten, erkrankten an Covid-19

90% der Teilnehmer, die den Impfstoff erhielten, erkrankten an Covid-19

Impfstoff zeigt 90% Effizienz bei der Prävention von Covid-19

Unternehmen planen, bis zu 50 Millionen Dosen in diesem Jahr und bis zu 1,3 Milliarden Dosen im Jahr 2021 herzustellen

Pfizer und BioNTech wandten sich an US-Regulierungsbehörde mit der Bitte um Notzulassung

Die Veröffentlichung löste eine massive Marktreaktion aus: Der DE30 sprang von 12.675 auf 13.300 Punkte und der US500 von 3.550 Punkten auf ein neues Allzeithoch von fast 3.650 Punkten. Der Ölpreis und die Industriemetalle erlebten ebenfalls starke Bewegungen, während sich Gold zurückzog. Der JPY und der CHF verloren an Boden, während die Rohstoffwährungen wie der AUD, NZD und CAD stark anstiegen. Ein genauerer Blick auf den Aktienmarkt zeigt, dass Aktien aus der „Old Economy" die Top-Gewinner waren, während die Gewinner der Pandemie abrutschten. Fluggesellschaften, Industrie- und Unterhaltungsunternehmen legten zu, während sich Tech-Werte und Biotechs zurückzogen.

Die Tech-Aktien können als Verlierer der Pfizer/BioNTech-Impfstoff-Ankündigung angesehen werden. Der US100 wird 2,5% tiefer gehandelt als vor der Ankündigung. Quelle: xStation 5



