Hudson Hill Capital erwirbt InXpress in Partnerschaft mit dem Senior Management

NEW YORK und MANCHESTER, England, 9. November 2020 /PRNewswire/ -- Hudson Hill Capital („Hudson Hill" oder „HHC"), eine von Eric Rosen gegründete private Investmentfirma, gab heute bekannt, dass sie in Zusammenarbeit mit dem leitenden Managementteam des Unternehmens eine Mehrheitsbeteiligung an InXpress Holdings Ltd, einem softwaregestützten globalen Franchisegeber für Transport- und Logistikdienstleistungen, erworben hat. Diese Transaktion unterstreicht das langfristige Ziel von InXpress, kleinen und mittleren Unternehmen Transport- und Logistiklösungen von Weltklasse zu bieten.

InXpress mit Sitz in Manchester, Großbritannien, ist ein internationaler Franchisegeber von Paket-, Fracht- und Lieferlogistikdiensten, der KMU-Kunden über eine Softwareplattform und ein globales Netzwerk von fast 400 Franchise-Unternehmen in 14 Ländern bedient. Das 1999 gegründete Unternehmen unterhält Beziehungen zu erstklassigen Paket-, Luft- und Frachtunternehmen auf der ganzen Welt und bietet Franchisenehmern, die über seinen Direktvertrieb Beziehungen zu KMU-Kunden aufbauen, ermäßigte Tarife an. Das Unternehmen bietet seinen KMU-Kunden und Franchisenehmern außerdem eine SaaS-Plattform an, die es den Franchisenehmern ermöglicht, den Kundendienst effektiv zu verwalten und den Kunden die zentrale Verwaltung ihrer Transport- und Logistikanforderungen zu ermöglichen. InXpress hat seine Online-Software-Plattform Webship+ auf der Grundlage von über 20 Jahren Erfahrung aufgebaut. Zu den benutzerfreundlichen Software-Funktionen von Webship+ gehören die maßgeschneiderte Anpassung der besten Tarife innerhalb ihres Spediteur-Netzwerks, ein Massen-Upload-Tool zur schnellen Verwaltung mehrerer Bestellungen und die Integration mit allen wichtigen E-Commerce-Plattformen.

„Wir zielen auf Firmen ab, die von Unternehmern gegründet wurden und von qualifizierten Managementteams geführt werden. Mit diesen Teams können wir zusammenarbeiten, um das Unternehmen auf die nächste Wachstumsstufe zu bringen", erklärte Eric Rosen, Managing Partner von Hudson Hill. „InXpress ist eine einzigartige Plattform, um das Geschäft weltweit weiter auszubauen und ein breiteres Spektrum an Frachtlösungen anzubieten. Wir freuen uns auf eine enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den bestehenden Management-Teilhabern, Mark Taylor, Adam Thompson, Dustin Hansen und dem gesamten Management-Team."