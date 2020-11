Nächster Kursanstieg voraus? Soeben hat Kodiak Copper weitere Bohrergebnisse (diesmal vom Bohrloch MPD-20-005) veröffentlicht!

Die Veröffentlichung der Bohrergebnisse des MPD Projektes von Kodiak Copper Corp. (TSX-V: KDK │ WKN: A2P2J9 │ ISIN: CA50012K1066) am 03. September 2020 waren sowohl für das Unternehmen als auch für uns Aktionäre bereits ein echter Game-Changer.

< Hier geht es zum Chartverlauf von Kodiak Copper >

Befeuert wurde dieser rasante Kursanstieg zudem durch den Einstieg von Teck Resources über ein Private Placement mit einem deutlich über dem damaligen Aktienkurs liegenden Zeichnungspreis. Zudem war diese Kapitalerhöhung auch noch deutlich überzeichnet und konnte daher erhöht werden, so dass Kodiak insgesamt frisches Kapital von 12,5 Mio. kanadischen Dollar erhielt.

Im weiteren Verlauf kam es dann zu einer Konsolidierung des Aktienkurses und nachfolgend am 22. Oktober 2020 veröffentlichte und eigentlich ebenfalls sehr gute Bohrergebnisse führten erst einmal zu einem Kursrücksetzer.

Meiner persönlichen Meinung nach völlig zu Unrecht. Ich kann mir dies eigentlich nur dadurch erklären, dass einige Markteilnehmer die News nicht richtig oder nur oberflächlich gelesen haben.

Denn selbstverständlich können Gehalte, wie sie Kodiak in der ersten News veröffentlicht hat nicht zwingend auf einen größeren Bohrabschnitt übertragen werden.

03.09.2020

282 m mit 0,70 % Cu und 0,49 g/t Au (1,16 % CuÄq), einschließlich 45,7 m mit 1,41 % Cu und 1,46 g/t Au (2,75 % CuÄq)

22.10.2020

535,1 m mit 0,49 % Cu und 0,29 g/t Au (0,76 % CuÄq*)

Es ist wie es ist – und aus meiner Sicht bietet sich jetzt den Investoren auf etwas ermäßigtem Niveau eine weitere gute Einstiegsgelegenheit. Denn ich gehe davon aus, dass nun die nächste Kaufwelle unmittelbar bevorstehen könnte.

Der Grund: Soeben hat Kodiak Copper weitere Bohrergebnisse (diesmal vom Bohrloch MPD-20-005) veröffentlicht – und diese können sich wiederum durchaus sehen lassen:

09.11.2020

Kodiak bohrt 192 m mit einem Gehalt von 0,74% Kupfer und 0,48 g/t Gold (1,21% CuEq) innerhalb von 515,8 m mit einem Gehalt von 0,41% Kupfer und 0,22 g/t Gold (0,63% CuEq)

Hinweis:

Die ganze jeweilige News lesen Sie in der deutschen Übersetzung durch IRW Press bei Klick auf die oben stehenden Überschriften.

President & CEO Claudia Tornquist erklärt dazu:

„Bohrloch MPD-20-005 hat ein weiteres hervorragendes Bohrergebnis aus der kürzlich entdeckten Gate Zone geliefert. Dieses Bohrloch erweitert die zentrale hochgradige Zone, die bereits zuvor in Bohrloch MPD-20-004 gemeldet wurde. Wichtig ist auch, dass wir allmählich eine signifikante Größenordnung bei der größeren mineralisierten Hülle erkennen, die zuerst durch oberflächennahe historische Bohrungen identifiziert und von Kodiak bis in eine Tiefe von über 800 Metern erweitert wurde. Unser Explorationsprogramm bei MPD geht weiter, und Kodiak ist mit etwa $15 Millionen für bis zu 30.000 Meter zusätzliche Bohrungen gut finanziert. Die Gate Zone ist weit offen, und wir freuen uns darauf, diese Entdeckung zu erweitern. Bisher haben wir nur einen kleinen Teil der beträchtlichen Bodenanomalie, die sie überlagert, gebohrt. Praktisch alle bedeutenden Kupferminen im Quesnel Trough, einschließlich des nahe gelegenen Copper Mountain, bestehen aus mehreren Porphyr-Zentren. Mit zahlreichen wenig erkundeten historischen Kupfervorkommen auf einer Fläche von über 10 Quadratkilometern bei MPD ist das zusätzliche Entdeckungspotenzial sehr groß, und wir planen, im Laufe des Jahres 2021 auch weitere Ziele auf der gesamten Liegenschaft zu erproben.“

Meine Meinung

Kodiak Copper liefert durchgängig ab. Meiner persönlichen Einschätzung nach verfolgen Chairman Chris Taylor (ja genau, der von Great Bear Resources…von 0,50 CAD auf fast 20 CAD in der Spitze…) und President & CEO Claudia Tornquist hier genau die richtige unaufgeregte Strategie.

Auch der Markt sollte daher in meinen Augen über kurz oder lang erkennen, dass hier ein wirklich aussichtsreicher Player in der Entstehungsphase ist und dann den Aktienkurs in neue Regionen bringen. Bei manchem fällt der Groschen halt später…

Bleiben Sie am Ball!

Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Händchen und das notwendige Quäntchen Glück bei Ihren Investmententscheidungen!

Ihr

Redaktionsschluss: Montag, 09. November 2020 – 14:10 Uhr MEZ

Quellenangaben & Credits

Kodiak Copper Corp.

IRW Press

Stockwatch

Stockhouse

BigCharts

wallstreet:online

Börse Frankfurt

