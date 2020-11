Essen / Mülheim a. d. Ruhr (ots) - Auch in 2019 haben ALDI Nord und ALDI SÜD

weiter Verpackungsmaterial reduziert, die Recyclingfähigkeit erhöht und

recycelten Kunststoff eingesetzt. Dabei nehmen die Discounter auch ihre Kunden

mit und sensibilisieren sie für das Thema Recycling: Der ALDI Trennhinweis ist

jetzt auf fast allen Eigenmarken-Verpackungen zu finden - und wurde für den

Bundespreis Ecodesign 2020 nominiert.



ALDI Nord und ALDI SÜD konnten im Vergleich zu 2015 das Verpackungsgewicht ihrer

Eigenmarken um insgesamt mehr als 67.000 Tonnen verringern. Allein in 2019 waren

es 27.000 Tonnen weniger Verpackungsmaterial als im Vorjahr. "Im Rahmen unserer

Verpackungsmission zeigt sich an vielen Stellen, dass kleine Veränderungen eine

große Wirkung haben. Beispielsweise können wir allein mit dem Verzicht auf den

zusätzlichen Deckel auf unseren Joghurtbechern und Kaffeedrinks jährlich 290

Tonnen Plastik einsparen", sagt Kristina Bell, Group Buying Director bei ALDI

SÜD, verantwortlich für Qualitätswesen & Corporate Responsibility. "Wir sind auf

einem guten Weg und werden weiter gemeinsam mit unseren Lieferanten prüfen, an

welchen Stellen sich Verpackungen sinnvoll reduzieren oder nachhaltiger

gestalten lassen", ergänzt Tobias Heinbockel, Managing Director Category

Management bei ALDI Nord.









Ein besonderer Fokus der Verpackungsmission liegt auf dem Obst- und

Gemüsebereich. Daher haben sich die Discounter jetzt auch hier ein

ambitioniertes Ziel gesteckt: Bis Ende 2025 wollen sie mindestens 40 Prozent der

Artikel unverpackt anbieten. Mehr als ein Drittel der Obst- und Gemüseartikel

kommt bereits heute ohne eine Plastikhülle aus. Einige Produkte benötigen jedoch

eine schützende Verpackung, da sie empfindlicher sind und schneller verderben.

Um Lebensmittelverlusten entgegenzuwirken, nutzen ALDI Nord und ALDI SÜD für

diese Artikel nachhaltige Verpackungsalternativen und reduzieren den

Plastikanteil, erhöhen die Recyclingfähigkeit oder setzen ökologischere



Bio-Äpfel zu, die in einer Schale aus Grasfaser anstatt Karton verpackt sind.



"Tipps für die Tonne": Trennhinweise auf allen Eigenmarken



ALDI Nord und ALDI SÜD haben seit Anfang 2019 Trennhinweise auf ihren

Eigenmarken eingeführt. Damit möchten die Unternehmen ihre Kunden für das Thema

Recycling und Mülltrennung sensibilisieren und sich weiter für den Ausbau der

Kreislaufwirtschaft sowie die Erhöhung der Recyclingquote einsetzen.

Mittlerweile sind nahezu alle Eigenmarken-Verpackungen mit den "Tipps für die

Tonne" ausgestattet. Da die innovativen ALDI Trennhinweise besonders ansprechend

und leicht verständlich gestaltet sind, wurden sie in diesem Jahr für den

renommierten Bundespreis Ecodesign 2020 nominiert.



Über die ALDI Verpackungsmission



Bis Ende 2025 möchten ALDI Nord und ALDI SÜD 30 Prozent des Verpackungsgewichts

im Vergleich zum Basisjahr 2015 und im Verhältnis zum Umsatz reduzieren. Zudem

sollen bis Ende 2022 alle Eigenmarken-Verpackungen recyclingfähig sein. Alle

Informationen zum vielfältigen Engagement gegen Verpackungsabfall finden Sie

hier: verpackungsmission.aldi.de. (https://www.verpackungsmission.aldi.de/)



Pressekontakt:



Unternehmensgruppe ALDI Nord: Serra Schlesinger, presse@aldi-nord.de

Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Lina Binder, presse@aldi-sued.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/112096/4757314

OTS: ALDI





Im Obst- und Gemüseregal fallen die HüllenEin besonderer Fokus der Verpackungsmission liegt auf dem Obst- undGemüsebereich. Daher haben sich die Discounter jetzt auch hier einambitioniertes Ziel gesteckt: Bis Ende 2025 wollen sie mindestens 40 Prozent derArtikel unverpackt anbieten. Mehr als ein Drittel der Obst- und Gemüseartikelkommt bereits heute ohne eine Plastikhülle aus. Einige Produkte benötigen jedocheine schützende Verpackung, da sie empfindlicher sind und schneller verderben.Um Lebensmittelverlusten entgegenzuwirken, nutzen ALDI Nord und ALDI SÜD fürdiese Artikel nachhaltige Verpackungsalternativen und reduzieren denPlastikanteil, erhöhen die Recyclingfähigkeit oder setzen ökologischere Rohstoffe ein. Dies trifft beispielsweise auf die Bio-Strauchtomaten undBio-Äpfel zu, die in einer Schale aus Grasfaser anstatt Karton verpackt sind."Tipps für die Tonne": Trennhinweise auf allen EigenmarkenALDI Nord und ALDI SÜD haben seit Anfang 2019 Trennhinweise auf ihrenEigenmarken eingeführt. Damit möchten die Unternehmen ihre Kunden für das ThemaRecycling und Mülltrennung sensibilisieren und sich weiter für den Ausbau derKreislaufwirtschaft sowie die Erhöhung der Recyclingquote einsetzen.Mittlerweile sind nahezu alle Eigenmarken-Verpackungen mit den "Tipps für dieTonne" ausgestattet. Da die innovativen ALDI Trennhinweise besonders ansprechendund leicht verständlich gestaltet sind, wurden sie in diesem Jahr für denrenommierten Bundespreis Ecodesign 2020 nominiert.Über die ALDI VerpackungsmissionBis Ende 2025 möchten ALDI Nord und ALDI SÜD 30 Prozent des Verpackungsgewichtsim Vergleich zum Basisjahr 2015 und im Verhältnis zum Umsatz reduzieren. Zudemsollen bis Ende 2022 alle Eigenmarken-Verpackungen recyclingfähig sein. AlleInformationen zum vielfältigen Engagement gegen Verpackungsabfall finden Siehier: verpackungsmission.aldi.de. (https://www.verpackungsmission.aldi.de/)Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord: Serra Schlesinger, presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD: Lina Binder, presse@aldi-sued.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/112096/4757314OTS: ALDI