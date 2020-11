KI Park Deutschland ist Sponsor der Rise of AI (FOTO)

Berlin (ots) - - Die Initiative "KI Park Deutschland" ist Sponsor des Rise of AI

Summit, Europas größter Messe für künstliche Intelligenz, die am 17. und 18.

November als hybrides Event in Berlin stattfindet



- Auf dem Summit stellt der KI Park Deutschland zudem einen weiteren Partner

vor: den Träger des "Deutschen Zukunftspreis' Celonis, vertreten durch

Mitgründer Alexander Rinke





- Mit namhaften Partnern und Experten der künstlichen Intelligenz gestaltet KIPark Deutschland zudem zwei Panels auf dem Summit und präsentiert u.a. ihreInnovationsplattformDie Initiative KI Park Deutschland will das Potenzial künstlicher Intelligenznutzbar machen. Ziel ist die Förderung der Entwicklung und Nutzung vonangewandter KI in Deutschland auf den Grundlagen europäischer Richtlinien undWerte. Die Initiative engagiert sich beim Rise of AI Summit 2020 mit dem Ziel,Unternehmen, Startups, Wissenschaft und Politik miteinander zu vernetzen, fürden KI Park zu begeistern und gemeinsame KI-Projekte auf den Weg zu bringen, umangewandte KI in Deutschland zu fördern.Die Initiative wurde vor einem Jahr von der Deloitte KI GmbH und demImmobilienentwickler Investa ins Leben gerufen, um eine Austauschplattform fürKI-Anwendungen aus Deutschland und Europa zu schaffen. Erstes Ergebnis derInitiative ist eine Onlineplattform für künstliche Intelligenz (https://kip.agorize.com/de ), die KI-Startups mit etablierten Unternehmen unddem öffentlichen Sektor vernetzt. Die Startups profitieren, indem sie ihreKI-Technologie anhand konkreter Anwendungsbeispiele validieren können, währenddie teilnehmenden Unternehmen mit der Implementierung konkreter KI-Anwendungenin die eigene Zukunftsfähigkeit investieren. "Wir freuen uns, bei der Rise of AIdabei zu sein und der KI-Gemeinde, den Unternehmen und auch der Politik unsereInitiative vorzustellen. Unsere Innovationsplattform ist bereits live gegangen,dort sind auch schon erste Cases und Challenges zu finden. Natürlich stellen wirdie Plattform allen Unternehmen auf der Suche nach anwendbaren KI-Lösungen zurVerfügung - nur so kann die Vernetzung wirklich stattfinden", sagt OliverSalzmann, Mitgründer der Initiative und Geschäftsführer der Deloitte KI ParkGmbH.Rupprecht Rittweger, geschäftsführender Gesellschafter der Investa Holding GmbHund Chairman der NTT Global Data Centers EMEA GmbH sowie Mitgründer des KI ParkDeutschland, ergänzt: "Darüber hinaus sind wir aktuell dabei, mit einemphysischen Quartier eine geeignete Real Estate Plattform für das KI-Ökosystem inDeutschland zu schaffen. In diesem Sinne sehen wir uns mit dem KI Park