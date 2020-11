UBS belässt Airbus auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. Der Flugzeugbauer habe für Oktober gute Auslieferungszahlen gemeldet, schrieb Analystin Celine Fornaro am Montag in einer ersten Reaktion. Zudem könnten mehr Corona-Tests an Flughäfen inklusive PCR-Tests mit schnellen Ergebnissen dem Flugreiseverkehr wieder Auftrieb geben./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2020 / 02:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2020 / 02:18 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Airbus Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de