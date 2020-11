Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) -- Der sogenannte Albedo-Effekt, der Verzicht auf fossile Brennstoffe, derpositive Klimaeffekt und hocheffiziente Wassersparsysteme sind einzigartigeMerkmale der Obst- und Gemüseproduktion in Gewächshäusern in Südspanien.- Durch kontinuierliche Innovation und ökologische Techniken ist die Obst- undGemüseproduktion in südspanischen Solar-Gewächshäusern weltweit führend inpunkto Nachhaltigkeit. So kommt ihr eine Schlüsselrolle bei der Bekämpfung derglobalen Erwärmung zu.- Während die Produktion während der Wintermonate in Kontinentaleuropa nichtmöglich ist, versorgen die Solargewächshäuser in Almeria und Granada 500Millionen Menschen mit Obst und Gemüse. So tragen sie im Kontext einerwachsenden Bevölkerung sowie Knappheit von Wasser und landwirtschaftlichenFlächen zur Nahrungsmittelautonomie der EU bei.Es klingt paradox: Die Küstenzone von Almería und Granada im äußersten SüdenSpaniens ist trotz ihres wüstenhaften Charakters eines der wenigen Gebiete derErde, in denen die Temperatur seit 1984 nicht gestiegen, sondern gesunken ist.Grund ist die Reflexion des Sonnenlichts durch die mit weißem Kalk beschichtetenKunststofffolien auf den Dächern der unzähligen Gewächshäuser. Dieser sogenannteAlbedo-Effekt führte dazu, dass die Wetterstationen in Almeria im vergangenenJahrzehnt eine Abkühlung der durchschnittlichen Temperatur um - 0,30 °Cverzeichneten, während die Durchschnittstemperatur in Südost- und Ostspanienseit 1973 um + 0,54 °C pro Jahrzehnt anstieg.Von oben sieht die mit dengekalkten Treibhäusern bebaute Fläche von 30.000 Hektar wie ein Meer aus weißenSonnensegeln aus. Dabei hat das aufgebrachte natürliche Kalziumkarbonat nocheinen weiteren positiven Klima-Effekt: Jeder Hektar absorbiert täglich denKohlendioxidausstoß von acht Autos - das heißt, es werden jeden Tag dieEmissionen von fast einer Viertelmillion Kraftfahrzeugen neutralisiert. Dieriesige weiße Kunststofffläche funktioniert so wie eine grüne Decke, die dabeihilft, die Erderwärmung zu reduzieren."Innovation für Nachhaltigkeit ist unsere Daseinsberechtigung und wir sindzuversichtlich, dass dies die einzige praktikable langfristige Strategie ist, umdie Zukunft unseres Unternehmens und die unseres Planeten zu sichern", sagt derPräsident des branchenübergreifenden spanischen Obst- und GemüseverbandsOrganisation für Obst und Gemüse Hortiespaña, Francisco Góngora. Mit demAlbedo-Effekt der Gewächshäuser, ihrer Kohlendioxid bindenden Wirkung und derNutzung der Sonne als Energiequelle leiste die solare Treibhausproduktion imSüden Spaniens einen großen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel und zurErnährung einer wachsenden Weltbevölkerung.