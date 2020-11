MECOTEC Gruppe aus Sachsen-Anhalt bietet Komplettlösung für Tiefst-Kühlung, Tiefst-Kühltransport- und Lagerung sowie Verteilung von COVID-19-Impfstoffen (FOTO)

Bitterfeld-Wolfen (ots) -



- Erste Hybrid-Containerlösung für Tiefst-Kühltransport- und Lagerung der

COVID-19-Impfstoffe

- Transport und Lagerung von bis zu 1.000.000 Impfdosen bei bis zu minus 80 Grad

in einem Standard Container möglich

- Aktive Tiefst-Temperaturkühlung sichert stabile und kontrollierte

Tiefst-Kühlung ohne Trockeneis



Im Kampf gegen das Corona-Virus stehen Impfstoffhersteller, Transport- und

Lageranbieter vor großen Herausforderungen, da viele dieser Impfstoffe nach

heutigem Stand der Wissenschaft nur bei Temperaturen bis zu minus 80 Grad ihre

Wirksamkeit behalten. Darüber hinaus haben die wenigsten medizinischen

Einrichtungen Platz, um den Impfstoff in großen Mengen bei gleichbleibenden

Tiefst-Temperaturen zu lagern.





Die MECOTEC Gruppe aus Sachsen-Anhalt hat hierfür eine Komplettlösung entwickeltbestehend aus: Tiefst-Kühlung + Transport + Lagerung & Verteilung: Direkt nachder Herstellung wird der Impfstoff vor Ort in einer Art Tiefst-Kühlhaus auf biszu minus 70 Grad eingefroren. Im Anschluss können die Impfstoffe in einenContainer geladen und bis zur Verteilstation bei gleichbleibendenTiefst-Temperaturen bis zu minus 80 Grad sicher transportiert werden. Vor Ort,bei der Verteilstation, fungiert der Transportcontainer dann als Lager- undVerteilzentrum.Der erste Prototyp für das Tiefst-Kühlhaus wird bereits Ende November fertigsein. Das Unternehmen MECOTEC hat mit dem Prototypen eine industrielle Lösungentwickelt, mit der der Impfstoff direkt beim Hersteller stationär tiefstgefroren werden kann. Hierfür befindet sich die Kühlhausanlage in der Nähe derProduktion, der Maschinencontainer wird außerhalb des Produktionsgebäudesaufgebaut. Im Kühlhaus wird der Impfstoff direkt nach der Herstellung tiefstgekühlt. Diese Kühlhauslösung kann stationär überall dort aufgebaut werden, woder Impfstoff zur Tiefst-Kühlung bereitsteht."Die Projekterkenntnisse, die wir mit der Entwicklung des Prototypen gewonnenhaben sowie unsere langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Kältetechnologiehaben es innerhalb kürzester Zeit ermöglicht, diese Tiefst-Kühlhausanlage zueinem Transport- und Lager-/Verteilcontainer weiterzuentwickeln", so JanHüneburg, Geschäftsführer bei COOLANT, der Industriesparte von MECOTEC."Wir freuen uns, dass wir heute unsere mobile Hybrid-Containerlösung fürTransport, Lagerung und Verteilung von COVID-19-Impfstoffen vorstellen und damiteinen Beitrag zu einer sicheren und schnellen Versorgung des Impfstoffes für dieMenschen weltweit leisten können", so der Geschäftsführer der MECOTEC GruppeEnrico Klauer. "Auch für das von der Bundesregierung vorgestellte Konzept für