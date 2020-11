Veganz Group AG wächst in den ersten 9 Monaten 2020 erfolgreich weiter (FOTO)

Berlin (ots) - Die Veganz Group AG, der weltweit einzige Vollsortimenter für

vegane Lebensmittel, wächst in den ersten 9 Monaten des Jahres 2020 erfolgreich

um 11% gegenüber dem Vorjahreszeitraum und liegt mit einem Umsatz von 19,4 Mio.

Euro 2 % über ihrem Plan. Aufgrund des erfreulichen Jahresverlaufs wird das

Jahresumsatzziel der Veganz Gruppe in Höhe von 31,4 Mio. Euro bestätigt.



Überdurchschnittliches Wachstum verzeichnete die Veganz Group AG vor allem im

Lebensmitteleinzelhandel im DACH-Raum, wo der Umsatzanteil um 23 Prozentpunkte

auf 68 % wuchs. Im eigenen Supermarkt-Geschäft der Veganz Retail Berlin wurde in

den ersten neun Monaten mit einem Umsatz in Höhe von rd. 2,3 Mio. Euro der Plan

um rund 3 % und das Vorjahr um rund 19 % übertroffen.







Marktposition deutlich auszubauen. Mit den Pizzen Tricolore und Spinaci hat

Veganz inzwischen die Marktführerschaft im Bereich Tiefkühl-Pizzen unter den

veganen Herstellermarken erreicht. Neben Innovationsprodukten, wie den Protein

Drinks mit Buttermilchgeschmack Mango Style und den Clean Protein Bars,

platzierte Veganz sehr erfolgreich seine Käsealternative Genießerstück mit der

ersten plastikfreien Folie im Handel. Ein wichtiger Meilenstein in der

Unternehmensgeschichte wurde mit der Einweihung der ersten eigenen veganen

Käse-Manufaktur im September erreicht. Um die große Nachfrage nach dem dort

produzierten Veganz Cashewbert zu bedienen, ist bereits eine größer angelegte

eigene Produktionsstätte für weitere Käse- und Fischalternativen projektiert.



Darüber hinaus belebt Veganz das Geschäft für vegane Fleischalternativen mit

einer weiteren Innovation: Die Veganz Festtagsstücke, eine veganen

Entenalternative, werden ab 30.11.2020 unter anderem bei Kaufland erhältlich

sein.



Der aktuell laufende Prozess zur Aufnahme von weiterem Eigenkapital wird

intensiv fortgeführt. Absichtserklärungen einiger Finanz- und strategischer

Investoren liegen bereits vor.



Pressekontakt:



Moritz Möller | mailto:presse@veganz.de | +49 151 657 596 21



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/137749/4757393

OTS: Veganz Group AG

