STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Kursfeuerwerk bei Aurora Cannabis

Am Wochenende stand in den USA endlich das Ergebnis fest: Joe Biden wird neuer Präsident der Vereinigten Staaten. Zum Handelsstart scheinen sich die Anleger sehr darüber zu freuen. Der DAX legt einen starken Wochenauftakt hin und notiert bei 12.900 Punkten rund 3,3% höher. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. SAP (WKN: 716460)

Auch am Montag gefragt bei Stuttgarter Anlegern: Die Papiere des Walldorfer SAP-Konzerns. So setzt die Aktie ihre Erholung fort und kann heute die Marke von 100 Euro überwinden. Zum Mittag steht ein Plus von 4%. Bis zum Vor-Crash-Niveau von gut 140 Euro bleibt es indes noch ein weiter Weg. 2. Allianz (WKN: 840400)

Den Stammplatz unter den drei meistgehandelten Aktien in Stuttgart kann der Versicherungsriese Allianz auch heute verteidigen. Nach den positiven Quartalszahlen vom vergangenen Freitag gab es zu Wochenbeginn einige positive Analysten-Einschätzungen. Das stützt die Aktie, die um 3,3% fester notiert. 3. Aurora Cannabis (WKN: A2P4EC)

Ein echtes Kursfeuerwerk liefert heute der Cannabis-Konzern Aurora Cannabis ab. Der Sieg des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Biden nährt die Hoffnung auf eine Liberalisierung des Cannabis-Marktes und damit verbundene Sprünge bei Umsatz und Gewinn. Die Anleger scheinen große Hoffnungen zu haben; die Aktie legt heute unter regem Handel in Stuttgart über 42% zu.

Börse Stuttgart TV

ETFs werden bei den Anlegern immer beliebter. Wie unterscheiden sie sich von klassischen Fonds, Einmalanlage oder Sparplan und wie finden Anleger ihren passenden ETF? Thomas Meyer zu Drewer, ETF-Experte bei Lyxor, erklärt die Basics der börsengehandelten Fonds im Interview. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=VpqzJw5UnVU