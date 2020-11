Frankfurt (ots) - Das Beste am Buffet? Man kann sich seinen Teller

zusammenstellen, wie man ihn am liebsten mag. Mit dem einzigartigen Konzept PR

Light überträgt die Frankfurter PR-Agentur Gourmet Connection diesen Vorteil auf

die Bereiche Kommunikation, Influencer-Relations und Content-Marketing. Ein

flexibles Baukastensystem mit neun Modulen, die individuell buchbar und frei zu

kombinieren sind, lässt ab sofort auch kleinere Unternehmen, die selbst

anpacken, von professioneller PR profitieren.



"Auch wenn man denkt, die Idee sei während Corona geboren worden, planen wir

schon seit vielen Jahren ein unkompliziertes PR-Baukastensystem", erklärt

Susanne Drexler, Inhaberin der Marketing- und Kommunikationsagenturen Gourmet

und Prime Connection. "Als wir gesehen haben, wie stark viele Unternehmen unter

den Pandemie-Auswirkungen leiden, wussten wir, dass akut zahllose Gastronomen,

Hoteliers, Produzenten oder Winzer eine finanziell tragbare PR-Light-Version

brauchen."





Ein besonderer Fokus lag darauf, die helfenden PR-Maßnahmen auch visuellgreifbar zu machen. Dabei unterstützt wurde Gourmet Connection von derWerbeagentur TellIt!-Designwerkstatt. "In schlechten Zeiten werden die Gewinnervon morgen gemacht. Alle sind auf der Suche nach neuen Kunden. Jeder willVerluste ausgleichen, Neugeschäft generieren, sichtbar sein. Jetzt inAußenwirkung zu investieren, kann über Wohl und Wehe eines Unternehmensentscheiden."PR Light funktioniert denkbar unkompliziert: Kunden suchen sich aus neun Modulenwie Pressemitteilung, Musterversand, Editorial, Bloggerkooperation oderWorkshops die Bereiche aus, in denen sie Unterstützung brauchen. Dabei stehenüberschaubare Kosten, effizientes Handling, einfache Umsetzbarkeit undTransparenz im Vordergrund. Ziel ist, Unternehmen mit dem nötigen Handwerkszeugauszustatten, damit sie ihre PR kompetent in die Hand nehmen können und Präsenzerreichen. "Natürlich bieten wir mit Gourmet und Prime Connection auch immergroße Lösungen und Rundum-Sorglos-Pakete für internationale Unternehmen an",erklärt Susanne Drexler. "Aber jetzt freue ich mich erstmal darauf, mit PR Lightetwas zu bewegen."Zum Thema ein Interview mit den Gründerinnen. (https://www.gourmet-connection.de/wp-content/uploads/2020/11/Interview_PR-Light_Herbst-2020.pdf)Pressekontakt:Marie Heiser+49-(0)69-2578128-19mailto:m.heiser@gourmet-connection.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/104380/4757422OTS: Gourmet Connection GmbH