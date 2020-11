Berlin (ots) - "Die Richtung stimmt. Es geht im Außenhandel weiter aufwärts,

wenn auch nur moderat. Doch nicht nur die derzeitige Pandemieentwicklung setzt

diese Erholung massiv unter Druck. So wirft auch der Brexit seinen Schatten

voraus. Die Exporte in das Vereinigte Königreich sind im Vorjahresvergleich ein

weiteres Mal um fast 20 Prozent eingebrochen." Dies erklärt Anton F. Börner,

Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA),

heute in Berlin zur Entwicklung des deutschen Außenhandels.



Zuvor hatte das Statistische Bundesamt die Außenhandelszahlen für September 2020

bekannt gegeben. Demnach wurden Waren im Wert von 109,8 Milliarden Euro

exportiert. Damit sind die Exporte im Vorjahresvergleich um 3,8 Prozent

zurückgegangen. Mit einem Warenwert von 89,0 Milliarden Euro sind auch die

deutschen Importe gesunken, im Vorjahresvergleich um 4,3 Prozent. Die

Außenhandelsbilanz schloss damit mit einem Überschuss von 20,8 Milliarden Euro

ab.







Auswirkungen auf den Außenhandel zeigen. Für dessen Erholung ist es

entscheidend, dass die Grenzen für Güter und insbesondere auch Personen offen

bleiben. Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass das Virus vor Grenzen keinen

Halt macht. Unsere Unternehmen sind darauf angewiesen, dass ihre Mitarbeiter

weiterhin zu ihren Kunden können. Eine funktionierende Logistik ist unerlässlich

für das Aufrechterhalten der Lieferketten. Dies darf nicht ein weiteres Mal

gefährdet werden. Mit Blick auf den anstehenden Machtwechsel in den USA besteht

die Chance auf ein wieder stärkeres internationales Engagement und die

Möglichkeit, jüngste Handelskonflikte zu überwinden. Unter dem neuen

US-Präsidenten wird nicht alles grundlegend anders. Es wird aber ein anderer Ton

Einzug in die Debatte halten, und das wird Gespräche mit den USA wesentlich

erleichtern", so Börner abschließend.



9. November 2020



