CREDIT SUISSE belässt Amadeus IT auf 'Underperform'



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Amadeus IT nach Zahlen zum dritten Quartal von 41,52 auf 44,02 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Analyst Neil Glynn erhöhte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Prognosen für das operative Ergebnis (Ebitda). Er geht jedoch weiterhin davon aus, dass der Markt die Erwartungen für 2021 senken muss, da die Nachfrage nach Flugreisen im Winter gering bleiben dürfte./la/edh

Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Neil Glynn

Analysiertes Unternehmen: Amadeus IT

Aktieneinstufung neu: schlecht

Aktieneinstufung alt: schlecht

Kursziel neu: 44,02

Kursziel alt: 41,52

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

