Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Halten

seit: 09.11.2020

Kursziel: 10,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck



Erholungskurs aufgenommen, aber der Weg ist noch lang



Schweizer Electronic hat am vergangenen Freitag die Zahlen für Q3 2020 vorgelegt, die im Vorjahresvergleich Corona-bedingt erwartungsgemäß noch deutliche Rückgänge im Umsatz und Ergebnis aufwiesen, sequenziell zum Vorquartal aber eine spürbare Erholung zeigen.



Achterbahnfahrt im Umsatz: Der Q3-Umsatz lag mit 23,6 Mio. Euro (MONe: 22,0 Mio. Euro) um 30,7% unter Vorjahr, gegenüber dem vom ersten Lock-Down geprägten zweiten Quartal legten die Erlöse aber um 31,7% zu. Hauptverantwortlich hierfür waren Automobilkunden (Umsatz +44,6% qoq), aber auch der Industriesektor (+7,2% qoq) zog wieder an. Nach 9M weist die Umsatzentwicklung Schweizers in Deutschland (-27,4% yoy) auf eine weitgehend marktkonforme Entwicklung hin (PKW-Produktion Deutschland Jan.-Okt. -30% lt. VDA). Das seit Ende April im Hochlauf der Serienproduktion befindliche High-Tech-Werk in Jintan (China) erwirtschaftete nach 9M einen Umsatz von 4,1 Mio. Euro und befindet sich damit auf Kurs zum avisierten Umsatzbeitrag in 2020 (MONe: 6 Mio. Euro).

Ergebnis durch Kostensparmaßnahmen stabilisiert: Wenngleich die Ergebnisentwicklung im laufenden Jahr durch Restrukturierungskosten (9M: 1,8 Mio. Euro) zusätzlich belastet wird, entfalten die Maßnahmen im Bereich der Personal- und Sachkosten inzwischen sichtbare Wirkung. So gingen die Verwaltungskosten weiter zurück und lagen in Q3 mit 2,6 Mio. Euro (Q3/19: 3,3 Mio. Euro) nochmals 0,5 Mio. Euro unter dem Vorquartal. Der operative Verlust auf EBITDA-Level konnte damit auf -2,3 Mio. Euro (MONe: -2,5 Mio. Euro) eingedämmt werden. Durch die infolge des Großinvestments in China nun hochlaufenden Abschreibungen (Q3/20: 2,3 Mio. Euro vs. Vj.: 1,6 Mio. Euro) und den höheren Zinsaufwand (Q3/20: 0,8 Mio. Euro vs. Vj.: 0,4 Mio. Euro) fiel ein Periodenverlust von 5,5 Mio. Euro an.