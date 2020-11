HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Biontech angesichts vielversprechender Studiendaten zu einem Corona-Impfstoff auf "Buy" mit einem Kursziel von 98 US-Dollar belassen. Die Effizienzanforderungen der US-Arzneimittelbehörde FDA dürften mit einer Wirksamkeit von 90 Prozent locker übertroffen werden, schrieb Analyst Zhiqiang Shu in einer am Montag vorliegenden Studie. Außerdem gebe es bislang keine schwerwiegenden Sicherheitsbedenken. Es blieben aber weitere Fragen offen, etwa was die Dauer des Schutzes betrifft. Einige davon könnten wohl erst nach einer potenziellen Zulassung beantwortet werden./tih/bek

