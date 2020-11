Hamburg/Madrid (ots) - Ganze 53 Prozent der Deutschen wissen nicht, ob ihre BankNegativzinsen erhebt. Dies ergab eine repräsentative Umfrage der DirektbankOpenbank im Oktober 2020 unter 2.047 Bundesbürgern ab 18 Jahren. 10 Prozent derBefragten wissen nicht einmal, was es mit den Negativzinsen auf sich hat. Nur 23Prozent waren sich sicher, dass ihre Bank keine Negativzinsen erhebt.Zwar deutet der jüngste Anstieg des in Aktien investierten Vermögens inDeutschland darauf hin, dass sich in der Corona-Pandemie offenbar mehr Menschenmit der Geldanlage in Wertpapieren, ETFs und Fonds befassen. Auf der Suche nachAuswegen, dem Null- bzw. Negativzinsen zu entgehen, legen laut Umfrage nur 11Prozent in Wertpapieren wie Aktien oder Anleihen an, 8 Prozent setzen auf ETFs,7 Prozent auf Investmentfonds.