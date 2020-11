Grafik der Woche: Diese Sektoren stehen unter Margendruck

Am stärksten scheinen die Margen in den Sektoren Finanzwerte und Konsumgüter (Nicht-Basiskonsumgüter) von einem Engpass bedroht zu sein. Die Unternehmen in beiden Sektoren haben seit Anfang des Jahres einen deutlichen Rückgang ihrer Preissetzungsmacht erlebt. Ultraniedrige Zinssätze haben vielen Finanzunternehmen geschadet, während durch die Lockdowns viele Teile des privaten Konsumsektors am härtesten getroffen wurden.

Der Technologiesektor hingegen scheint bereit zu sein, die Margen zu erhöhen. Die Preissetzungsmacht hat sich seit Beginn der Pandemie verstärkt und übertrifft aus Sicht der Fidelity-Analysten die Kosteninflation in diesem Sektor. Auch bei den Unternehmen des Gesundheits- und Bausektors ist die Preissetzungsmacht gestiegen, nicht so stark wie die Inflationserwartungen, aber sie gibt einen Hinweis darauf, wo die Chancen liegen.