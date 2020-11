Nicht nur der Wendler, sondern auch Ex-Vize-Präsident Joe Biden feiern ihr Comeback. Unklar ist noch, welcher von beiden für den Abverkauf am Samstag verantwortlich ist.

Wir befinden uns Long im Markt mit folgenden Parametern:

Wir erwarten primär noch einmal einen Rücksetzer in den hinterlegten Tradingbereich (gelbe Box im Chart), wo wir einen Longeinstieg ins Auge fassen werden. Alternativ wäre es möglich, dass wir in einer sehr kurzen Hau-Ruck Aktion Welle (iv) bereits abgeschlossen haben und nun weiter nach Norden laufen. Die nächsten Tage werden also höchst spannend und könnten einen Ausbau unserer Longposition mit sich bringen. Für den eingegangen Long-Trade bei $9531 ziehen wir unseren Stopp auf $12650 nach!





