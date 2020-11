NEW YORK (dpa-AFX) - Der Sieg des Demokraten Joe Biden bei den US-Präsidentschaftswahlen und ein möglicher Durchbruch bei der Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus hat den US-Börsen zum Wochenbeginn neue Rekorde beschert. Der Leitindex Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 schnellten am Montag in den ersten Handelsminuten auf Höchststände.

Der Dow Jones Industrial kletterte um 4,5 Prozent auf 29 608 Punkte und verpasste die Marke von 30 000 Zählern nur knapp. Vor dem regulären Handel war der Dow zeitweise über 30 000 Punkten indiziert worden. Der S&P 500 stieg um 3,2 Prozent auf 3622 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 blieb dagegen zurück und lag mit 0,14 Prozent im Minus bei 12 074 Zählern./bek/he