Neustadt a. d. W. (ots) - Menschen mit einem Grad der Behinderung (GdB) unter 50

steht ab 2021 ein Behinderten-Pauschbetrag zu - und zwar ohne die bislang

geltenden Vorbedingungen. Wie hoch die Behinderten-Pauschbeträge ab nächstem

Jahr insgesamt ausfallen, und was körperlich oder geistig eingeschränkte

Menschen jetzt auf jeden Fall tun sollten, zeigt der Lohnsteuerhilfeverein

Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH).



Menschen mit geistiger oder körperlicher Einschränkung benötigen häufig

besondere Medikamente, spezielle Hilfsmittel oder auch persönliche Betreuung im

Alltag. Die Kosten dafür können sie zu einem gewissen Anteil und ohne

Einzelnachweise pauschal von der Steuer absetzen, nämlich über den

Behinderten-Pauschbetrag. Wie viel Geld ein Mensch mit Einschränkung jedes Jahr

über den Behinderten-Pauschbetrag absetzen kann, hängt davon ab, wie hoch sein

Grad der Behinderung (GdB) ist. Der GdB wird durch einen ärztlichen Gutachter

bei jedem Menschen mit Behinderung individuell festgelegt und im sogenannten

Schwerbehindertenausweis festgehalten.





Das sind die neuen Behinderten-PauschbeträgeIn der Gesetzesänderung vom 28. Oktober 2020 hat der Deutsche Bundestag neueBehinderten-Pauschbeträge beschlossen - hier der Vergleich zwischen den altenund neuen Beträgen:Pauschbeträge gültig bis 2020 Neue Pauschbeträge, gültig ab 2021Grad der Pauschbetrag Grad der PauschbetragBehinderung in Euro Behinderung in Euro20 38425 und 30 310 30 62035 und 40 430 40 86045 und 50 570 50 1.14055 und 60 720 60 1.44065 und 70 890 70 1.78075 und 80 1.060 80 2.12085 und 90 1.230 90 2.46095 und 100 1.420 100 2.840Neu ist außerdem, dass Menschen mit einem GdB von 20 ab 2021 ebenfalls einBehinderten-Pauschbetrag zusteht, nämlich 384 Euro im Jahr.Neu: Behinderten-Pauschbetrag für Menschen mit einem GdB unter 50Bislang galt für Menschen mit einem GdB unter 50: Sie erhalten denBehinderten-Pauschbetrag nur, wenn sie aufgrund ihrer Behinderung einengesetzlichen Anspruch auf eine spezifische Rente haben - zum Beispiel eineUnfallrente; oder wenn die Behinderung zu einer dauernden Einbuße derkörperlichen Beweglichkeit führt oder durch eine typische Berufskrankheitentstanden ist.Neu ist: Diese bisherigen zusätzlichen Anspruchsvoraussetzungen fallen abnächstem Jahr weg. Menschen mit einem GdB unter 50 erhalten also ohne weitereBedingungen den vollen Pauschbetrag.VLH-Tipp: Einschränkung feststellen lassen und Bescheid der SteuererklärungbeilegenAb 2021 entfallen die bisherigen Anspruchsvoraussetzungen für die Gewährung desBehinderten-Pauschbetrages unter einem Behinderungsgrad von 50. Deshalb lohnt essich, künftig eine bestehende, wenn auch leichte Behinderung feststellen zu