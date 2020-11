Foto: finanzbusiness Online-Banking bei zahlreichen Volksbanken ausgefallen Nachrichtenquelle: Finanz Business 46 | 0 | 0 09.11.2020, 15:55 | Etwa 150 Volksbanken melden am Montag Ausfälle, so der zuständige Dienstleister Fiducia & GAD. Ein Krisenstab arbeitet fieberhaft an einer Lösung.

