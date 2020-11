Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

BioNTech Großer Erfolg in der Covid-Studie BioNTech und Pfizer publizieren am Mittag eine Zwischenanalyse zu ihrer Covid-19-Impfstoff-Forschung. Der von ihnen entwickelte Impfstoffkandidat ist demnach in mehr als 90 Prozent der Fälle wirksam. In der ersten Auswertung einer Phase-III-Studie …