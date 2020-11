INDEPENDENT RESEARCH belässt Brenntag auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Brenntag nach Zahlen von 61 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Laut Analyst Sven Diermeier lag das Zahlenwerk des Chemikalienhändlers insgesamt im Rahmen seiner Erwartung, blieb aber ergebnisseitig hinter den Marktschätzungen zurück. Angesichts der deutlichen Ergebnisverbesserungen, die Brenntag zufolge in den nächsten Jahren zu erwarten seien, hob Diermeier in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen an./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2020 / 10:30 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2020 / 11:40 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Brenntag Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de