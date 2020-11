Starburst kündigt Datanova an, eine zweitägige virtuelle Konferenz mit Keynote-Rede von Bill Nye

Bill Nye to Keynote Starburst Datanova (Photo: Business Wire)

Neben seinen hochgelobten Fernsehprogrammen wie Bill Nye the Science Guy und Bill Nye Saves the World sowie drei Bestsellern ist Bill Nye auch der CEO von The Planetary Society, deren Mission es ist, die Bürgerinnen und Bürger dabei zu unterstützen, die Weltraumforschung und -erkundung voranzutreiben.

Zu weiteren erwähnenswerten Keynote-Rednern zählen der Mitbegründer von Starburst und CEO Justin Borgman, der zusammen mit Google Cloud vorstellen wird, wie eine digitale Transformation mit X Analytics beschleunigt wird (Drive digital transformation faster with X Analytics), und Dave McCrory, VP of Growth, Global Head of Insights and Analytics bei Digital Reality, welcher vor zehn Jahren als Erster den Begriff „Data Gravity“ (wörtlich übersetzt: Datengravitation) geprägt hat. McCrory wird über die Datengravitation damals und heute (Datagravity: Then and Now) sprechen.

„Datanova wird sich auf die schwierigsten Aspekte, vor allem in dieser einzigartigen Zeit, bei der Verwaltung von Daten in großem Maßstab konzentrieren“, sagte Borgman. „Wir schaffen Content, der auf jedes Mitglied des Datenteams ausgerichtet ist - von den Leitern, Strategen und Architekten bis hin zu den Dateningenieuren und Datenverbrauchern. Und was wirklich besonders ist: alle sind willkommen - ob Ihre Daten in einem traditionellen Datenlager oder Datensee, vor Ort, hybrid oder zu 100% in der Cloud gespeichert sind - unser Programm wird jedem dabei helfen zu verstehen, wie eine Entscheidungsfindung basierend auf all Ihren Unternehmensdaten beschleunigt werden kann.“

Datanova ist offen für alle Fachkräfte im Datenbereich, die sich dafür interessieren, den Wert all ihrer Daten zu erschließen. Die Registrierung ist ab heute möglich mit einer Obergrenze von 5.000 Teilnehmern. Erfahren Sie mehr und registrieren Sie sich heute.

Über Starburst

Starburst erschließt den Wert von Daten, indem es einen schnellen und einfachen Zugriff überall ermöglicht. Dabei fragt Starburst Daten in der gesamten Datenbank ab, wodurch diese von Unternehmen unverzüglich genutzt werden können. Mit Starburst können Unternehmen die Gesamtkosten ihrer Infrastruktur- und Analytik-Investitionen senken, einen Lock-in-Effekt verhindern und die Instrumente nutzen, die für ihr Geschäft am besten funktionieren.

