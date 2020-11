Anlegerverlag Tesla wieder auf der Überholspur! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 09.11.2020, 16:48 | 75 | 0 | 0 09.11.2020, 16:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Wow, was geht denn hier ab? Die Aussicht auf große Absatzzahlen in China im Jahre 2021 versetzt die Börse in Hochspannung. Denn die Zahlen sind absolut beeindruckend, wodurch sich auch die Aktie besonders angetan gefühlt hat. Diese ist in die Höhe geschossen und wirkt wie unaufhaltsam! Das Kursziel dieser Aktie wirkt momentan ganz klar so, als wenn man endlich die 400-Euro-Marke erreichen will! Anlegertipp: Hier sollte man nun schnell sein, bevor man die ganz großen Gewinne verpasst! Die Aktie beweist ihr Potenzial und sollte nicht mehr unterschätzt werden. Wir haben das Wertpapier genauer unter die Lupe genommen, einfach hier klicken. Zusätzlich zu der tollen Nachricht, wie viele Autos man zukünftig auf den Markt bringen will und wie groß die Zukunftsvisionen demnach sind, konnte man sicherlich auch von der aktuellen Stimmung auf dem gesamten Markt profitieren. Durch die Erfolge bei der Impfstoffherstellung wirken viele Aktien und Märkte wie beflügelt! Das Ende der Coronakrise scheint in greifbarer Nähe zu sein! Und das merkt man auch bei Tesla, denn die Kurszuwächse sind heute phänomenal! Der Kurs ist absolut beflügelt und kennt heute kein Halten mehr. Die Anlegerstimmung steigt ins Unermessliche und der Kurs geht mit. Heute konnte man einen enormen Erfolg von 4,28 Prozent und sage und schreibe 15,50 Euro verzeichnen, wodurch der Wert einer einzelnen Aktie auf 377,25 Euro angestiegen ist! Fazit: Das ist die letzte Chance, die richtig dicken Gewinne einzufahren. Besser wird die Gelegenheit auf einen perfekten Einstieg nicht. Wir haben die Aktie weiter analysiert, einfach hier klicken.



