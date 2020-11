FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat zum Wochenauftakt in einem schwankungsanfälligen Handel unter dem Strich nachgegeben. Am späten Montagnachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1825 US-Dollar und damit einen halben Cent weniger als am Morgen. Zuvor war der Euro bis auf 1,1920 Dollar gestiegen, er konnte die Gewinne aber nicht halten. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1883 (Freitag: 1,1870) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8415 (0,8425) Euro.

Der Wochenauftakt an den Finanzmärkten wurde durch zwei entscheidende Ereignisse geprägt. Zum einen sorgte der Sieg des Demokraten Joe Biden in der US-Präsidentschaftswahl für gute Stimmung an den Märkten. Hauptgrund war die Erleichterung darüber, dass der Wahlkrimi entschieden ist. Hinzu kommt die mit Biden verbundene Erwartung einer weniger konflikthaltigen Politik als die des amtierenden Präsidenten Donald Trump.