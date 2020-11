Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

ROUNDUP Goldpreis bricht ein - Hoffnungen auf Corona-Impfstoff Hoffnungen auf einen Corona-Impfstoff haben als sicher empfundene Anlagen wie Gold zum Wochenstart massiv belastet. Der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) fiel am Montag an der Börse in London bis auf 1852 US-Dollar und damit um etwa 100 Dollar. …