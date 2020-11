Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Demo in Leipzig gegen Corona-Maßnahmen – eine Nachbetrachtung Wie lange soll das eigentlich noch so weiter gehen? Wer jemanden aus Leipzig kennt, mit ihm telefoniert, der hat gute Chancen, mit jemandem zu sprechen, der am vergangenen Samstag auf irgendeine Weise Teilnehmer der Querdenker-Demonstration gegen …