Veröffentlichung einer Insider-Information nach Artikel 17 MAR der Verordnung (EU) Nr. 596/2014



NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER EINEM ANDEREN LAND, IN DEM EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG UNGESETZLICH WÄRE

Mutares hat ein unwiderrufliches Angebot zur Übernahme der Lapeyre SAS und ihrer Tochtergesellschaften gemacht



München/Paris, 09. November 2020 - Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat ein verbindliches Angebot zur Übernahme der Firma Lapeyre SAS und ihrer Tochtergesellschaften, einem Hersteller und Vertreiber von Produkten für die Hausrenovierung, von Saint-Gobain (ISIN: FR0000125007) unterzeichnet.



Das unwiderrufliche Angebot wird derzeit von Saint-Gobain geprüft, wird den Arbeitnehmervertretern vorgelegt, um deren Meinung einzuholen und unterliegt den Zustimmungen der Regierung bzw. der Regulierungsbehörden.

