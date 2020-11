EQS-News Net Asset Value per 31. Oktober 2020 Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 09.11.2020, 18:00 | 63 | 0 | 0 09.11.2020, 18:00 | EQS Group-News: Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Monatszahlen

Net Asset Value per 31. Oktober 2020



09.11.2020 / 18:00



NEWS RELEASE Zug, 9. November 2020 Net Asset Value per 31. Oktober 2020 Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG betrug per

31. Oktober 2020 EUR 84.85 (CHF 90.57), was einer positiven Veränderung von 1.7% in EUR respektive 0.8% in CHF seit dem 30. September 2020 entspricht. Die Portfolio Performance von PEH war im Oktober positiv und wurde durch vorteilhafte Devisenbewegungen unterstützt. Positive Bewertungsanpassungen verzeichneten unter anderem der Portfoliofonds Mid Europa Fund IV, welcher von dem sehr erfolgreichen Börsengang von Allegro in Warschau - einer polnischen Online-E-Commerce-Plattform und dem mittlerweile höchstkapitalisierten börsenkotierten Unternehmen des Landes - profitierte, als auch die Portfoliofonds Latitude I, Pelion V und VI sowie die Co-Investitionen in DSS, einer weltweit tätigen Unternehmensberatungsfirma, und Aston Martin, einem britischen Luxus-Sportwagenhersteller. Das Portfolio war im Oktober mit Ausschüttungen in Höhe von EUR 5.6m cash-flow positiv. PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Procuritas VI aus dem Verkauf von TS Nordics AS, einer Firma die temporäre Büroflächenlösungen anbietet, sowie von Mid Europa Fund IV im Zuge des IPOs von Allegro. Im Berichtszeitraum tätigte PEH eine direkte Co-Investition in Höhe von USD 1,4 Mio. in die Ozon Group, einem schnell wachsenden russischen Online-Einzelhändler und eines der führenden russischen Internetunternehmen. *** Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.







