Mutares hat ein verbindliches Angebot zur Übernahme der Lapeyre SAS und ihrer Tochtergesellschaften in Frankreich von Saint-Gobain unterzeichnet 09.11.2020 / 18:06

- Erwartete neunte Akquisition im Jahr 2020 für Mutares

- Zielgesellschaft mit EUR 641 Mio. Umsatz und ca. 3500 Mitarbeitern

- Hersteller und Vertreiber von Produkten für die Hausrenovierung

- Unwiderrufliches Angebot mit ausstehender Informationskonsultation des Betriebsrats

München/Paris, 09. November 2020 - Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat ein rechtlich bindendes Angebot zum Erwerb von Lapeyre SAS und ihrer Tochtergesellschaften vom französischen Großkonzern Compagnie de Saint-Gobain unterzeichnet. Lapeyre SAS ist ein Hersteller und Vertreiber von Produkten für die Hausrenovierung auf dem französischen Markt.

Das Zielunternehmen soll das Segment Goods & Services als neue Plattforminvestition mit einem Umsatz von 641 Mio. EUR im Jahr 2019 stärken. Mit seinem Netz von 126 Verkaufsstellen und 10 Werken in ganz Frankreich produziert und vertreibt Lapeyre Produkte für die Hausrenovierung wie Fenster, Außen- und Innentüren sowie Küchen- und Badezimmermöbel. Lapeyre wird die bisher größte Investition zur Stärkung des Segments Goods & Services sein. Der Markt für Produkte für die Hausrenovierung zeigt vielversprechendes Potenzial: Er ist widerstandsfähig und bietet echte Entwicklungsperspektiven.

In Anbetracht der Bekanntheit seiner Marke sowie des Fachwissens und des Engagements seiner Mitarbeiter ist Mutares vom Potenzial von Lapeyre überzeugt, seine finanzielle Leistung stark zu verbessern und seine Position als führender Multispezialist auf dem Hausrenovierungsmarkt zu stärken. Herr Marc Ténart, ehemaliger CEO von Castorama, Bricot Dépôt und Conforama, wird als zukünftiger Präsident der Lapeyre Gruppe das aktuelle Führungsteam verstärken. Mutares vertraut darauf, dass sich seine über 20-jährige Erfahrung in CEO-Positionen in Möbel- und Hausrenovierungs-Einzelhandelsgeschäften mit ständigem Fokus auf die Neupositionierung von Geschäftsmodellen in Richtung profitables und nachhaltiges Wachstum als wesentlich für den zukünftigen Erfolg von Lapeyre erweisen wird.