Frankfurt (ots) - 1980 präsentierte Baureihe ist im neuen Modelljahrnachhaltiger und bietet noch mehr innovative Technologie für erhöhten Fahrspaß.Der neue Fiat Panda Sport richtet sich an junge und dynamische Kunden underweitert die Fiat Sport Familie, zu der bereits die Modelle 500X, 500L und Tipozählen. Zu den Neuheiten gehören eine Infotainment-Anlage mit7,0-Zoll-Touchscreen inklusive Apple CarPlay und Android Auto*, neu gestalteteStoßfänger, die exklusiven Karosseriefarben Keramik Blau und Matt Grau, dieverbesserte Innenausstattung mit Sitzen und Armaturentafel ausRecycling-Material sowie exklusive 16-Zoll-Leichtmetallräder. Die Baureiheumfasst jetzt drei Karosserievarianten: Life für Kunden, die das Leben in derStadt in vollen Zügen genießen; Sport für einen aktiven Lebensstil; Cross fürAusflüge in die freie Natur. Ausstattungsversionen Panda, City Life, Wild 4x4,Sport, City Cross und Cross, darunter auch zwei mit Vierradantrieb. Der neueFiat Panda ist das einzige Citycar, das mit vier unterschiedlichenMotorkonzepten angeboten wird: Hybrid, Benzin in Kombination mit Vierradantrieb, Erdgas (CNG) und Autogas (LPG) [1] (https://www.media.fcaemea.com/de-de/fiat/press/pnktlich-zum-40-geburtstag-fiat-panda-mit-vielen-neuheiten#_ftn1) . Der 51 kW(70 PS) leistende 1,0-Liter-Hybrid-Dreizylinder Motor steht jetzt für alleModellvarianten des neuen Fiat Panda zur Wahl.Der Fiat Panda feiert dieses Jahr 40. Geburtstag. Aus diesem Anlass wird diefunktionale Baureihe von Grund auf erneuert und um die neue KarosserievarianteFiat Panda Sport erweitert. Das Angebot umfasst nun fünf Ausstattungsversionen,aufgeteilt auf die drei Karosserievarianten Urban, Sport und Cross. Damit habenes Kunden jetzt noch einfacher, den für ihren Geschmack und ihre Anforderungenoptimalen Fiat Panda zu wählen. Die Einstiegsvariante trägt dieModellbezeichnung Fiat Panda. Die Ausstattungsvarianten Fiat Panda City Life undFiat Panda Wild 4x4 richten sich an Menschen, die einen urbanen Lebensstilbevorzugen. Der neue Fiat Panda Sport ist konfiguriert für besonders aktiveKunden, die einen unverwechselbaren Stil suchen. Fiat Panda City Cross und FiatPanda Cross sprechen Kunden mit Fernweh an.Der neue Fiat Panda ist die nächste Evolutionsstufe einer Baureihe, die seit1980 ein Synonym für Charme, Benutzerfreundlichkeit und Vielseitigkeit ist. Aberder Fiat Panda ist noch viel mehr: eine eigene Marke mit funktionellem undemotionalem Inhalt, ein Garant der individuellen Mobilität. Mit diesenEigenschaften ist der Fiat Panda zu einer Ikone italienischer Kreativität