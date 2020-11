HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler wagt angesichts der jüngsten Erholung in seinem Geschäft wieder eine Prognose für das laufende Jahr. Das Management rechnet für 2020 jetzt mit einem währungsbereinigten Umsatzrückgang um 11,5 bis 13 Prozent, wie der im SDax gelistete Konzern überraschend am Montagabend in Herzogenaurach mitteilte. Von den Erlösen sollen 4,5 bis 5,5 Prozent als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten (bereinigtes Ebit) beim Unternehmen hängen bleiben.

Anleger hatten offenbar mit Schlimmerem gerechnet. Im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate reagierte der Kurs der Schaeffler-Vorzugsaktie zunächst mit einem Anstieg von mehr als einem Prozent, lag zuletzt aber nur noch 0,1 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs.