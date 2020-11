---------------------------------------------------------------------------

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018



Grevenmacher, 9.11.2020



Überblick

O Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

1. Emittent: Fabasoft AG

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) 3. Meldepflichtige Person

Name: Axxion S.A.

Sitz: Grevenmacher

Staat: Luxembourg

4. Namen der Aktionäre:

5. Datum der Schwellenberührung: 6.11.2020



6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person



Prozentanteile Prozentanteile der Summe Gesamt- der Stimmrechte, die die von zahl der Stimmrechte, Finanz-/sonstigen 7.A + Stimmrech- die zu Aktien Instrumente 7.B te des gehören (7.A) repräsentieren (7.B.1 + in % Emitten- 7.B.2) ten Situation am 4,99 % 0,00 % 4,99 11 000 Tag der % 000 Schwellen-

berührung

Situation in 6,21 % 0,00 % 6,21 der % vorherigen

Meldung

(sofern

anwendbar)



Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:



A: Stimmrechte,

die zu Aktien

gehören

ISIN der Aktien Anzahl der Prozentanteil Stimmrechte der Stimmrechte Direkt (§ 130 Indirekt (§ Direkt (§ 130 Indirekt (§ 133 BörseG 2018) 133 BörseG BörseG 2018) BörseG 2018) 2018)

AT0000785407 394 973 154 118 3,59 % 1,40 % Subsumme A 549 091 4,99 % B 1: Finanzinstrumente /

sonstige Instrumente gem §

131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments Ver- Ausü- Anzahl der Prozentan- fall- bungs- Stimmrechte die teil der da- frist erworben werden Stimmrech- tum können te

Sub-

summe

B.1

B 2: Finanzinstrumente /

sonstige Instrumente gem §

131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018

Art des Instruments Ver- Ausü- Physisches Anzahl Prozentan- fall- bung- oder Cash der teil der da- sfri- Settlement Stimm- Stimmrech- tum st rechte te

Subsumme

B.2



8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: X Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält. O Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare:

Die Axxion S.A. tritt als Management Company auf. Mit dem Hintergrund kommt es zu Teilen direkter (§ 130 BörseG 2018) und indirekter (§ 133 BörseG 2018) Stimmrechte an der Fabasoft AG.



Grevenmacher am 9.11.2020



Sprache: Deutsch

Unternehmen: Fabasoft AG

Honauerstraße 4

4020 Linz

Österreich

Internet: www.fabasoft.com



Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, München, Hamburg, Düsseldorf



