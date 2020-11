Moody's Analytics und City, University of London kooperieren bei Initiative für gewerbliche Immobiliendaten in Großbritannien und der EU

Moody's Analytics kündigte heute eine neue Partnerschaft mit der Business School (ehemals Cass) der City, University of London für den Aufbau einer Datenbank mit Informationen für gewerbliche Immobilien (CRE) auf Kreditebene in Großbritannien und Europa an. Mit der Initiative wird die UK CRE Lending Survey (Umfrage unter Kreditinstituten) der Business School im Rahmen der Data Alliance von Moody's Analytics ausgedehnt.

Die COVID-19-Pandemie hat zu einer Disruption der CRE-Grundlagen geführt und deutlich gemacht, dass mehr Klarheit über die Wachstumsmotoren der Marktsektoren und verschiedenen Regionen erforderlich ist. Mit der Beteiligung an dieser Initiative haben Kreditgeber und andere Marktteilnehmer Zugang zu aggregierten Branchendaten und profitieren von mehr Klarheit über die Märkte sowie solider Analytik für das Benchmarking.

„Mit der Initiative von City und Moody's Analytics sind spannende Aussichten für ein granulares Datenpooling des gesamten gewerblichen Immobilienfinanzierungsmarktes verbunden. Dies wird die Markttransparenz verbessern und solidere datengestützte Analysen ermöglichen und so mehr Informationen über die Kreditflüsse bieten“, sagte Peter Cosmetatos, CEO des Commercial Real Estate Finance Council Europe. „Während Branchenführer und die Bank of England die Bedeutung eines Pools von Daten auf Kreditebene bereits erkannt haben, könnte diese marktgeführte Initiative ein wichtiger Schritt zur Realisierung sein.“

Die Daten werden von der Data Alliance von Moody's Analytics, einem Kooperationsprojekt zwischen führenden Finanzinstituten und Moody's Analytics, zusammengeführt und damit die weltweit größte Sammlung von Kreditrisikodaten geschaffen. An diesem Datenkonsortium, das zu den weltweit größten und umfassendsten zählt, sind mehr als 120 weltweit führende Banken, Versicherer, Vermögensverwalter und multilaterale Entwicklungsbanken beteiligt. Mit dieser Initiative wird das Datenkonsortium von Moody's Analytics zu gewerblichen Immobilien in den USA, das Daten zu Krediten im Wert von mehr als 588 Milliarden US-Dollar in über 105.000 Liegenschaften in 361 Ballungsräumen umfasst, auf Großbritannien und Europa ausgeweitet.