Die Aktienmärkte heute mit einer fulminanten Rally: zunächst der Sieg Bidens, dann aber vor allem die Nachricht von Pfizer über einen effektiven Impfstoff. Für die Corona-Opfer (Touristik, Flug etc.) eine großartige Nachricht (wenn sie denn stimmt) - aber: seid vorsichtig, was ihr euch wünscht! Vielleicht nicht für die Aktienmärkte insgesamt, aber für Indizes wie den Nasdaq war das Coronavirus war das Beste, was passieren konnte. Nur so waren die Notenbanken bereit, all-in zu gehen und damit die Märkte, getrieben durch die großen Tech-Werte zu treiben, auf neue Allzeithochs zu hieven. Wenn aber ein Impfstoff wirklich kommt, müssen erstens die Notenbanken nicht oder weniger eingreifen, und zweitens entfällt dann auch die Notwendigkeit für einen großen Stimulus..

Das Video "Seid vorsichtig, was ihr euch wünscht!" sehen Sie hier..